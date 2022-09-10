https://ria.ru/20220910/fermery-1815881932.html

В Удмуртии фермеры представили продукцию на фестивале "Свое"

В Удмуртии фермеры представили продукцию на фестивале "Свое" - РИА Новости, 10.09.2022

В Удмуртии фермеры представили продукцию на фестивале "Свое"

Сто фермеров Удмуртии представили свою продукцию на фестивале фермерской еды "Свое", сообщил глава региона Александр Бречалов. РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T17:06

2022-09-10T17:06

2022-09-10T17:07

удмуртская республика

удмуртская республика (удмуртия)

ижевск

александр бречалов

россельхозбанк

экономика

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УФА, 10 сен - РИА Новости. Сто фермеров Удмуртии представили свою продукцию на фестивале фермерской еды "Свое", сообщил глава региона Александр Бречалов."Сто фермеров привезли в Ижевск сыры и колбасы, рыбу и птицу, мед и овощи, грибы и ягоды, напитки и травы. В парке Кирова проходит фестиваль фермерской еды "СВОЕ", - написал Бречалов в своём Telegram-канале.По его словам, кроме продуктов здесь можно купить работы местных ремесленников: керамическую посуду, национальную одежду, валенки, плетеные изделия."Ярмарку – самую большую в этом году мы организуем вместе с Россельхозбанком. Так фермеры получают оборудованное торговое место, возможность найти новых покупателей. А жители могут купить свежайшие продукты напрямую от производителей без лишних наценок, узнать состав и технологию производства, еще сильнее полюбить продукцию #СделановУдмуртии", - отметил глава республики.Он рассказал, что власти региона намерены поддерживать и развивать подобные мероприятия. "Сейчас — время больших возможностей для наших фермеров. На территории республики действует множество программ — акселератор "Я — фермер", грантовый конкурс "Агростартап", к ним добавляются разные меры поддержки, от муниципальных до федеральных", — добавил Бречалов.Он отметил, что фестиваль в республике проходит уже пятый год и за это время свою продукцию на нем представляли порядка 1 тысячи фермеров, а гостями фестиваля стали более 1 миллиона человек.

https://ria.ru/20220909/proekty-1815585020.html

https://ria.ru/20220822/biznesmeny-1811381621.html

удмуртская республика (удмуртия)

ижевск

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

удмуртская республика (удмуртия), ижевск, александр бречалов, россельхозбанк, экономика