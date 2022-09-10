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В Удмуртии фермеры представили продукцию на фестивале "Свое" - РИА Новости, 10.09.2022
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Удмуртская Республика
https://ria.ru/20220910/fermery-1815881932.html
В Удмуртии фермеры представили продукцию на фестивале "Свое"
В Удмуртии фермеры представили продукцию на фестивале "Свое" - РИА Новости, 10.09.2022
В Удмуртии фермеры представили продукцию на фестивале "Свое"
Сто фермеров Удмуртии представили свою продукцию на фестивале фермерской еды "Свое", сообщил глава региона Александр Бречалов. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T17:06
2022-09-10T17:07
удмуртская республика
удмуртская республика (удмуртия)
ижевск
александр бречалов
россельхозбанк
экономика
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УФА, 10 сен - РИА Новости. Сто фермеров Удмуртии представили свою продукцию на фестивале фермерской еды "Свое", сообщил глава региона Александр Бречалов."Сто фермеров привезли в Ижевск сыры и колбасы, рыбу и птицу, мед и овощи, грибы и ягоды, напитки и травы. В парке Кирова проходит фестиваль фермерской еды "СВОЕ", - написал Бречалов в своём Telegram-канале.По его словам, кроме продуктов здесь можно купить работы местных ремесленников: керамическую посуду, национальную одежду, валенки, плетеные изделия."Ярмарку – самую большую в этом году мы организуем вместе с Россельхозбанком. Так фермеры получают оборудованное торговое место, возможность найти новых покупателей. А жители могут купить свежайшие продукты напрямую от производителей без лишних наценок, узнать состав и технологию производства, еще сильнее полюбить продукцию #СделановУдмуртии", - отметил глава республики.Он рассказал, что власти региона намерены поддерживать и развивать подобные мероприятия. "Сейчас — время больших возможностей для наших фермеров. На территории республики действует множество программ — акселератор "Я — фермер", грантовый конкурс "Агростартап", к ним добавляются разные меры поддержки, от муниципальных до федеральных", — добавил Бречалов.Он отметил, что фестиваль в республике проходит уже пятый год и за это время свою продукцию на нем представляли порядка 1 тысячи фермеров, а гостями фестиваля стали более 1 миллиона человек.
https://ria.ru/20220909/proekty-1815585020.html
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удмуртская республика (удмуртия), ижевск, александр бречалов, россельхозбанк, экономика
Удмуртская Республика, Удмуртская Республика (Удмуртия), Ижевск, Александр Бречалов, Россельхозбанк, Экономика
17:06 10.09.2022 (обновлено: 17:07 10.09.2022)
 
В Удмуртии фермеры представили продукцию на фестивале "Свое"

Глава Удмуртии Бречалов: сто фермеров региона представили продукцию на фестивале "Свое"

© Фото : brechalov/TelegramГлава Удмуртии Александр Бречалов на фестивале фермерской еды "Свое"
Глава Удмуртии Александр Бречалов на фестивале фермерской еды Свое - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© Фото : brechalov/Telegram
Глава Удмуртии Александр Бречалов на фестивале фермерской еды "Свое"
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УФА, 10 сен - РИА Новости. Сто фермеров Удмуртии представили свою продукцию на фестивале фермерской еды "Свое", сообщил глава региона Александр Бречалов.
"Сто фермеров привезли в Ижевск сыры и колбасы, рыбу и птицу, мед и овощи, грибы и ягоды, напитки и травы. В парке Кирова проходит фестиваль фермерской еды "СВОЕ", - написал Бречалов в своём Telegram-канале.
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По его словам, кроме продуктов здесь можно купить работы местных ремесленников: керамическую посуду, национальную одежду, валенки, плетеные изделия.
"Ярмарку – самую большую в этом году мы организуем вместе с Россельхозбанком. Так фермеры получают оборудованное торговое место, возможность найти новых покупателей. А жители могут купить свежайшие продукты напрямую от производителей без лишних наценок, узнать состав и технологию производства, еще сильнее полюбить продукцию #СделановУдмуртии", - отметил глава республики.
Он рассказал, что власти региона намерены поддерживать и развивать подобные мероприятия. "Сейчас — время больших возможностей для наших фермеров. На территории республики действует множество программ — акселератор "Я — фермер", грантовый конкурс "Агростартап", к ним добавляются разные меры поддержки, от муниципальных до федеральных", — добавил Бречалов.
Он отметил, что фестиваль в республике проходит уже пятый год и за это время свою продукцию на нем представляли порядка 1 тысячи фермеров, а гостями фестиваля стали более 1 миллиона человек.
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Удмуртская РеспубликаУдмуртская Республика (Удмуртия)ИжевскАлександр БречаловРоссельхозбанкЭкономика
 
 
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