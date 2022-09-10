17:06 10.09.2022 (обновлено: 17:07 10.09.2022)
В Удмуртии фермеры представили продукцию на фестивале "Свое"
Глава Удмуртии Бречалов: сто фермеров региона представили продукцию на фестивале "Свое"
© Фото : brechalov/TelegramГлава Удмуртии Александр Бречалов на фестивале фермерской еды "Свое"
© Фото : brechalov/Telegram
Глава Удмуртии Александр Бречалов на фестивале фермерской еды "Свое"
УФА, 10 сен - РИА Новости. Сто фермеров Удмуртии представили свою продукцию на фестивале фермерской еды "Свое", сообщил глава региона Александр Бречалов.
По его словам, кроме продуктов здесь можно купить работы местных ремесленников: керамическую посуду, национальную одежду, валенки, плетеные изделия.
"Ярмарку – самую большую в этом году мы организуем вместе с Россельхозбанком. Так фермеры получают оборудованное торговое место, возможность найти новых покупателей. А жители могут купить свежайшие продукты напрямую от производителей без лишних наценок, узнать состав и технологию производства, еще сильнее полюбить продукцию #СделановУдмуртии", - отметил глава республики.
Он рассказал, что власти региона намерены поддерживать и развивать подобные мероприятия. "Сейчас — время больших возможностей для наших фермеров. На территории республики действует множество программ — акселератор "Я — фермер", грантовый конкурс "Агростартап", к ним добавляются разные меры поддержки, от муниципальных до федеральных", — добавил Бречалов.
Он отметил, что фестиваль в республике проходит уже пятый год и за это время свою продукцию на нем представляли порядка 1 тысячи фермеров, а гостями фестиваля стали более 1 миллиона человек.
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