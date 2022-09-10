https://ria.ru/20220910/evropa-1815751308.html

"Нам не нужна Европа!" Что началось в Молдавии

"Нам не нужна Европа!" Что началось в Молдавии - РИА Новости, 10.09.2022

"Нам не нужна Европа!" Что началось в Молдавии

Вот уже несколько месяцев в Молдавии не утихают протесты. Цены на газ приблизились к историческому максимуму. Люди опасаются холодов, обвиняют власти в... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T08:00

2022-09-10T08:00

2022-09-10T08:08

в мире

майя санду

молдавия

евросоюз

северный поток — 2

газпром

нато

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости, Елена Попова. Вот уже несколько месяцев в Молдавии не утихают протесты. Цены на газ приблизились к историческому максимуму. Люди опасаются холодов, обвиняют власти в бездействии, требуют отставки правительства и президента Майи Санду. На улицы выходят и европейцы. В частности, чехи и немцы просят руководство восстановить поставки голубого топлива из России.Дрова и щепкиЗима приближается, а Кишинев не может договориться с "Газпромом". Молдаване просят президента Майю Санду отправиться в Москву на переговоры, в ответ им предлагают запасаться дровами."Все с ужасом ждут осени и зимы, когда начнется отопительный сезон и поднимутся цены на коммунальные услуги. Инфляция уже побила рекорд. Власти обещают социальные выплаты, повышение пенсий, но это не имеет никакого отношения к реальности. Народ беднеет", — объясняет РИА Новости молдавский политолог Игорь Тулянцев.По Кишиневу прошла демонстрация с зажженными свечами, символизирующими подорожание электричества, газа и бензина. "У власти PAS (пропрезидентская партия. — Прим. ред.) — запасайся свечами уже сейчас!" — скандировали люди. Возле администрации президента прозвучал более конкретный лозунг: "Долой Майю Санду!"В пятницу, 9 сентября, в центре молдавской столицы собрались тысячи человек. Протестующие публично жгли счета за коммуналку в ведрах желтого цвета с надписью PAS (желтый — их фирменный цвет). "Майя Санду больше не представляет народ, она должна сдать полномочия и уехать. Мы предлагаем ей это сделать до 18 сентября", — объявил лидер партии "Шор" Илан Шор, добавив, что иначе акция будет бессрочной.Санду отказывается признавать управленческие ошибки, предпочитая обвинять "пророссийские силы" в дестабилизации ситуации в стране. Но в это мало кто верит."Они обещали все делать ради людей, — отмечает Тулянцев. — Твердили о какой-то европейской мечте, не объяснив, что это значит. Если это высокие тарифы и обнищание населения, то вряд ли такая "мечта" нужна молдаванам. Власти дискредитируют европейскую интеграцию и партнеров страны на Западе. А там продолжают поддерживать режим в лице Маий Санду. Получается замкнутый круг".Сила пропагандыВ Праге на акцию протеста, по оценкам полиции, вышло около 70 тысяч человек. Люди, недовольные антироссийскими санкциями, требовали нейтральной позиции по Украине и газового контракта с Россией."Если правительство не уйдет в отставку, мы призовем к силовым мерам на демонстрации 28 сентября. Мы уже ведем переговоры с профсоюзами, предпринимателями, фермерами о забастовке", — сообщил один из организаторов митинга Ладислав Врабель.По словам другого общественного лидера, Йиржи Гавела, цель — решить вопрос с тарифами на электричество и газ. Но власти отказываются от диалога с протестующими.Премьер-министр Петр Фиал, которому накануне пытались вынести вотум недоверия, по обыкновению, обвинил во всем Москву. "Кто-то просто ведется на российские пропагандистские и дезинформационные кампании", — сказал он.Чешское руководство понимает, что ситуация ухудшается. Но обуздать цены на энергоресурсы слишком сложно. Страна зависит от российских углеводородов больше, чем любая другая в ЕС: на сто процентов.Волнения и в более богатых странах. Сразу в нескольких городах Германии — Лейпциге, Магдебурге и Кельне — люди потребовали отменить санкции против Москвы и запустить "Северный поток — 2".Канцлер Олаф Шольц признал, что ФРГ переживает непростые времена. "Но мы сильная страна с крепкой экономикой, надежным государством всеобщего благосостояния и стабильной демократией. Если нация сохранит единство, мы все переживем", — увещевал он.Разноцветные жилетыПо мнению Тулянцева, недовольство молдавского населения продолжит усиливаться. "Если в демократических государствах власть не может выполнить обещания или выйти из кризиса — подают в отставку. Но у нас такого не произойдет. Санду плевать на народ. Поэтому, когда в Гагаузии начались протесты, туда направили спецназ".Что касается Евросоюза, там вряд ли добьются политических перемен. "Не надо преувеличивать демократичность этих стран. Они больше зависят от США и НАТО, чем от собственного народа", — подчеркивает политолог Сергей Марков.К тому же Европа накопила жирок и сможет пережить кризис. "Если сейчас они выбрасывают до половины купленных продуктов, то будут выкидывать 20 процентов — это не драматичное ухудшение качества жизни", — поясняет собеседник РИА Новости.Эксперты сходятся во мнении, что люди продолжат выходить на улицы еще некоторое время, но в итоге разойдутся. Например, так было с "желтыми жилетами" во Франции, напоминает Марков. Подобные разноцветные забастовки прокатятся по всему ЕС, однако не повлияют на европейское руководство.

https://ria.ru/20220903/miting-1814238440.html

https://ria.ru/20220909/evropa-1815490097.html

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в мире, майя санду, молдавия, евросоюз, северный поток — 2, газпром, нато, европа, россия, елена попова, илан шор