https://ria.ru/20220910/evakuatsiya-1815928532.html

Часть жителей Купянска и Красного Лимана эвакуируются через ЛНР

Часть жителей Купянска и Красного Лимана эвакуируются через ЛНР - РИА Новости, 10.09.2022

Часть жителей Купянска и Красного Лимана эвакуируются через ЛНР

Часть жителей городов Купянск Харьковской области и Красный Лиман в Донецкой Народной Республике, в районе которых обострилась обстановка, покидают опасную... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T23:11

2022-09-10T23:11

2022-09-10T23:11

специальная военная операция на украине

в мире

иван филипоненко

денис пушилин

красный лиман

сватово

луганская народная республика

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СВАТОВО (ЛНР), 10 сен - РИА Новости. Часть жителей городов Купянск Харьковской области и Красный Лиман в Донецкой Народной Республике, в районе которых обострилась обстановка, покидают опасную территорию через Сватово в Луганской Народной Республике, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация в Красном Лимане "достаточно тяжелая", как и в некоторых других населенных пунктах на севере республики."На блокпосту работы организованы и идут в штатном режиме… Большое количество людей эвакуируется со стороны Купянска, поскольку была объявлена и была возможность выехать ввиду продолжающихся террористических действий со стороны вооруженных формирований Украины, в частности, обстрелов по городам", - рассказал Филипоненко.Он уточнил, что эвакуация через Сватово в ЛНР идет и из Красного Лимана, где обострилась обстановка."Здесь мы можем наблюдать, что в максимально ускоренном, упрощенном порядке машины проходят досмотр из Купянска и Красного Лимана и доходят до города Сватово, где им оказывается помощь", - пояснил Филипоненко.

https://ria.ru/20220910/soledar-1815913761.html

https://ria.ru/20220910/kharkov-1815919160.html

красный лиман

сватово

луганская народная республика

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в мире, иван филипоненко, денис пушилин, красный лиман, сватово, луганская народная республика