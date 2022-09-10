11:52 10.09.2022 (обновлено: 21:23 10.09.2022)
Экс-президент Франции сравнил ЕС со стиральной машиной
Экс-президент Франции Франсуа Олланд сравнил ЕС со стиральной машиной для политиков
Экс-президент Франции Франсуа Олланд. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Бывший президент Франции Франсуа Олланд сравнил Евросоюз со стиральной машиной, поскольку он оказывает "отбеливающий эффект" на политиков. Такое заявление он сделал в интервью газете La Repubblica.
"В конечном счете Европа — стиральная машина, которая отбеливает любого политика. Посмотрите на (премьер-министра Венгрии. — Прим. ред.) Виктора Орбана, все лидеры похлопывают его плечу, даже если он отстаивает позиции, совершенно неприемлемые с демократической точки зрения. То же самое происходит с польским премьером", — сказал Олланд.
"В конечном счете Европа — стиральная машина, которая отбеливает любого политика. Посмотрите на (премьер-министра Венгрии. — Прим. ред.) Виктора Орбана, все лидеры похлопывают его плечу, даже если он отстаивает позиции, совершенно неприемлемые с демократической точки зрения. То же самое происходит с польским премьером", — сказал Олланд.
Так он ответил на вопрос о том, что произойдет в Евросоюзе, если к власти в Италии осенью придут правые политики, такие как лидер итальянской партии "Братья Италии" Джорджа Мелони, которая не скрывала своего восхищения премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Экс-президент Франции не исключил, что Мелони может вызвать определенные трения внутри союза, но это вряд ли повлияет на принципы работы в еврозоне, потому что Италия все еще нуждается в деньгах Евросоюза.
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