https://ria.ru/20220910/es-1815836288.html

Экс-президент Франции сравнил ЕС со стиральной машиной

Экс-президент Франции сравнил ЕС со стиральной машиной - РИА Новости, 10.09.2022

Экс-президент Франции сравнил ЕС со стиральной машиной

Бывший президент Франции Франсуа Олланд сравнил Евросоюз со стиральной машиной, поскольку он оказывает "отбеливающий эффект" на политиков. Такое заявление он... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T11:52

2022-09-10T11:52

2022-09-10T21:23

в мире

франсуа олланд

франция

евросоюз

италия

венгрия

виктор орбан

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Бывший президент Франции Франсуа Олланд сравнил Евросоюз со стиральной машиной, поскольку он оказывает "отбеливающий эффект" на политиков. Такое заявление он сделал в интервью газете La Repubblica. "В конечном счете Европа — стиральная машина, которая отбеливает любого политика. Посмотрите на (премьер-министра Венгрии. — Прим. ред.) Виктора Орбана, все лидеры похлопывают его плечу, даже если он отстаивает позиции, совершенно неприемлемые с демократической точки зрения. То же самое происходит с польским премьером", — сказал Олланд. Так он ответил на вопрос о том, что произойдет в Евросоюзе, если к власти в Италии осенью придут правые политики, такие как лидер итальянской партии "Братья Италии" Джорджа Мелони, которая не скрывала своего восхищения премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Экс-президент Франции не исключил, что Мелони может вызвать определенные трения внутри союза, но это вряд ли повлияет на принципы работы в еврозоне, потому что Италия все еще нуждается в деньгах Евросоюза.Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан выступил с критикой необдуманных санкций против России и сравнил их последствия с действием атомной бомбы.

https://ria.ru/20220910/putin-1815818247.html

https://ria.ru/20220909/gaz-1815572822.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, франсуа олланд, франция, евросоюз, италия, венгрия, виктор орбан