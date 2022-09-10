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Экономист раскрыла, кто "вывезет" Россию вперед - РИА Новости, 10.09.2022
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Экономист раскрыла, кто "вывезет" Россию вперед
Экономист раскрыла, кто "вывезет" Россию вперед - РИА Новости, 10.09.2022
Экономист раскрыла, кто "вывезет" Россию вперед
Трансформация российской экономики в связи со снижением роли сырьевого сектора продолжается, рассказала агентству "Прайм" руководитель направления... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T03:13
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экономика
наталья сафина
россия
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Трансформация российской экономики в связи со снижением роли сырьевого сектора продолжается, рассказала агентству "Прайм" руководитель направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" ЦСР Наталья Сафина на полях МФФ.По ее словам, в России наблюдается положительная тенденция. Например, индекс промышленного производства вырос в июле до -0,5% в годовом выражении с -2,6% в апреле.Сафина отметила, что в российской экономике повысится роль высокотехнологичных производств, таких как производство электроники, IT-сектор, машиностроение и станкостроение. Также поддержку окажут область добычи и обработки, строительный сектор, транспортная инфраструктура.Эксперт подчеркнула, что в секторе производства автотранспортных средств, машиностроении, обработке древесины сохраняться существенные проблемы.
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экономика, наталья сафина, россия
Экономика, Наталья Сафина, Россия
03:13 10.09.2022
 
Экономист раскрыла, кто "вывезет" Россию вперед

Эксперт Сафина: в экономике повысится роль IT-сектора, машиностроения и станкостроения

© Фото : Pexels / LucasПрограммист за работой
Программист за работой - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© Фото : Pexels / Lucas
Программист за работой. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Трансформация российской экономики в связи со снижением роли сырьевого сектора продолжается, рассказала агентству "Прайм" руководитель направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" ЦСР Наталья Сафина на полях МФФ.
По ее словам, в России наблюдается положительная тенденция. Например, индекс промышленного производства вырос в июле до -0,5% в годовом выражении с -2,6% в апреле.
Сафина отметила, что в российской экономике повысится роль высокотехнологичных производств, таких как производство электроники, IT-сектор, машиностроение и станкостроение. Также поддержку окажут область добычи и обработки, строительный сектор, транспортная инфраструктура.
Эксперт подчеркнула, что в секторе производства автотранспортных средств, машиностроении, обработке древесины сохраняться существенные проблемы.
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на стенде медиагруппы Россия сегодня на Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
6 сентября, 12:44
Дмитрий Чернышенко: скоро IT-специалисты из разных стран захотят в Россию
 
ЭкономикаНаталья СафинаРоссия
 
 
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