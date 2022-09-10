https://ria.ru/20220910/ekonomika-1815802849.html

Экономист раскрыла, кто "вывезет" Россию вперед

Экономист раскрыла, кто "вывезет" Россию вперед - РИА Новости, 10.09.2022

Экономист раскрыла, кто "вывезет" Россию вперед

Трансформация российской экономики в связи со снижением роли сырьевого сектора продолжается, рассказала агентству "Прайм" руководитель направления... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T03:13

2022-09-10T03:13

2022-09-10T03:13

экономика

наталья сафина

россия

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Трансформация российской экономики в связи со снижением роли сырьевого сектора продолжается, рассказала агентству "Прайм" руководитель направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" ЦСР Наталья Сафина на полях МФФ.По ее словам, в России наблюдается положительная тенденция. Например, индекс промышленного производства вырос в июле до -0,5% в годовом выражении с -2,6% в апреле.Сафина отметила, что в российской экономике повысится роль высокотехнологичных производств, таких как производство электроники, IT-сектор, машиностроение и станкостроение. Также поддержку окажут область добычи и обработки, строительный сектор, транспортная инфраструктура.Эксперт подчеркнула, что в секторе производства автотранспортных средств, машиностроении, обработке древесины сохраняться существенные проблемы.

https://ria.ru/20220906/chernyshenko-1814801528.html

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экономика, наталья сафина, россия