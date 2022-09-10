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В ДНР ликвидировали две группы диверсантов, переброшенных для терактов - РИА Новости, 10.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220910/drg-1815868033.html
В ДНР ликвидировали две группы диверсантов, переброшенных для терактов
В ДНР ликвидировали две группы диверсантов, переброшенных для терактов - РИА Новости, 10.09.2022
В ДНР ликвидировали две группы диверсантов, переброшенных для терактов
Две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), которые Киев перебросил в ДНР для совершения терактов на критически важных объектах, ликвидированы в республике,... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T15:36
2022-09-10T15:43
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
киев
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), которые Киев перебросил в ДНР для совершения терактов на критически важных объектах, ликвидированы в республике, говорится в сообщении штаба территориальной обороны республики."26 августа 2022 г. разведывательной ротой 1 АК УНМ ДНР уничтожена ДРГ во главе с помощником начальника разведки 5-го отдельного штурмового полка 1-й отдельной бригады президента Украины им. гетмана Б. Хмельницкого ВСУ Вячеславом Матвеевым", - сообщили в штабе.Также, по данным штаба территориальной обороны ДНР, министерство госбезопасности ДНР в результате "анализа добытых разведывательных, радиоэлектронных данных, а также файлов с видеокамеры В. Матвеева" получило сведения о второй ДРГ, действовавшей в районе Зайцево."В результате проведенной специальной операции 7 сентября 2022 г. ДРГ противника ликвидирована бойцами разведывательной роты 1 АК УНМ ДНР", - добавили в штабе.
https://ria.ru/20220910/ukraina-1815867312.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, киев, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины
15:36 10.09.2022 (обновлено: 15:43 10.09.2022)
 
В ДНР ликвидировали две группы диверсантов, переброшенных для терактов

В ДНР ликвидировали две группы украинских диверсантов, планировавших теракты

© AP Photo / Efrem LukatskyСолдат отряда специального назначения Украины
Солдат отряда специального назначения Украины - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Солдат отряда специального назначения Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), которые Киев перебросил в ДНР для совершения терактов на критически важных объектах, ликвидированы в республике, говорится в сообщении штаба территориальной обороны республики.
"26 августа 2022 г. разведывательной ротой 1 АК УНМ ДНР уничтожена ДРГ во главе с помощником начальника разведки 5-го отдельного штурмового полка 1-й отдельной бригады президента Украины им. гетмана Б. Хмельницкого ВСУ Вячеславом Матвеевым", - сообщили в штабе.
Также, по данным штаба территориальной обороны ДНР, министерство госбезопасности ДНР в результате "анализа добытых разведывательных, радиоэлектронных данных, а также файлов с видеокамеры В. Матвеева" получило сведения о второй ДРГ, действовавшей в районе Зайцево.
"В результате проведенной специальной операции 7 сентября 2022 г. ДРГ противника ликвидирована бойцами разведывательной роты 1 АК УНМ ДНР", - добавили в штабе.
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
Вчера, 15:31Специальная военная операция на Украине
ВС России поразили пункты управления ВСУ в ДНР и Николаевской области
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаКиевУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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