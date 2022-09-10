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В Донецке после обстрела Киевского района погибли четыре человека - РИА Новости, 10.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220910/donetsk-1815922828.html
В Донецке после обстрела Киевского района погибли четыре человека
В Донецке после обстрела Киевского района погибли четыре человека - РИА Новости, 10.09.2022
В Донецке после обстрела Киевского района погибли четыре человека
Число погибших при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка возросло до четырех, сообщает в субботу представительство Донецкой Народной Республики РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T22:07
2022-09-10T22:07
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Число погибших при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка возросло до четырех, сообщает в субботу представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщал о трех погибших при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка."В результате обстрела погибли четыре гражданских лица: мужчина 1946 года рождения, женщина 1964 года рождения, персональные данные ещё двух погибших, в результате возникшего пожара, установить на данный момент не представляется возможным", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Украина
22:07 10.09.2022
 
В Донецке после обстрела Киевского района погибли четыре человека

Число погибших при обстреле Киевского района Донецка возросло до четырех

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Число погибших при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка возросло до четырех, сообщает в субботу представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщал о трех погибших при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка.
"В результате обстрела погибли четыре гражданских лица: мужчина 1946 года рождения, женщина 1964 года рождения, персональные данные ещё двух погибших, в результате возникшего пожара, установить на данный момент не представляется возможным", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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