https://ria.ru/20220910/donetsk-1815922828.html

В Донецке после обстрела Киевского района погибли четыре человека

В Донецке после обстрела Киевского района погибли четыре человека - РИА Новости, 10.09.2022

В Донецке после обстрела Киевского района погибли четыре человека

Число погибших при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка возросло до четырех, сообщает в субботу представительство Донецкой Народной Республики РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T22:07

2022-09-10T22:07

2022-09-10T22:07

специальная военная операция на украине

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донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Число погибших при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка возросло до четырех, сообщает в субботу представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщал о трех погибших при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка."В результате обстрела погибли четыре гражданских лица: мужчина 1946 года рождения, женщина 1964 года рождения, персональные данные ещё двух погибших, в результате возникшего пожара, установить на данный момент не представляется возможным", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20220910/lnr-1815913310.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина