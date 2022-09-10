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ВСУ обстреляли Донецк и поселок Зайцево под Горловкой - РИА Новости, 10.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220910/donetsk-1815868879.html
ВСУ обстреляли Донецк и поселок Зайцево под Горловкой
ВСУ обстреляли Донецк и поселок Зайцево под Горловкой - РИА Новости, 10.09.2022
ВСУ обстреляли Донецк и поселок Зайцево под Горловкой
Украинские войска дважды обстреляли Донецк и три раза открыли огонь по поселку Зайцево под Горловкой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T15:40
2022-09-10T15:40
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
зайцево
горловка
нато
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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Украинские войска дважды обстреляли Донецк и три раза открыли огонь по поселку Зайцево под Горловкой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.25 - н.п. Майорск – н.п. Зайцево: произведено пять выстрелов из танка... 12.40 - н.п. Дружба – н.п. Зайцево: выпущено 15 мин калибром 120 миллиметров... 11.57 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра... 14.27 - н.п. Первомайское – г. Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметра... 14.30 - н.п. Дружба – н.п. Зайцево: выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале штаба.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), зайцево, горловка, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Зайцево, Горловка, НАТО
15:40 10.09.2022
 
ВСУ обстреляли Донецк и поселок Зайцево под Горловкой

Представительство ДНР: ВСУ дважды обстреляли Донецк и трижды открыли огонь по Зайцево

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, собранные в Донецке.
Осколки снарядов, собранные в Донецке. - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов, собранные в Донецке.. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Украинские войска дважды обстреляли Донецк и три раза открыли огонь по поселку Зайцево под Горловкой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.25 - н.п. Майорск – н.п. Зайцево: произведено пять выстрелов из танка... 12.40 - н.п. Дружба – н.п. Зайцево: выпущено 15 мин калибром 120 миллиметров... 11.57 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра... 14.27 - н.п. Первомайское – г. Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметра... 14.30 - н.п. Дружба – н.п. Зайцево: выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале штаба.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Осколки украинских снарядов в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
Вчера, 15:36Специальная военная операция на Украине
Сотрудница энергонадзора пострадала при обстреле ВСУ Новотроицкого в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)ЗайцевоГорловкаНАТО
 
 
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