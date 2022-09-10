https://ria.ru/20220910/donbass-1815858814.html
Путин отметил вклад московских строителей в восстановление Донбасса
Путин отметил вклад московских строителей в восстановление Донбасса - РИА Новости, 10.09.2022
Путин отметил вклад московских строителей в восстановление Донбасса
Московские специалисты в непростых и порой опасных для жизни условиях восстанавливают Донецк и Луганск, ремонтируют дома, дороги, школы, чтобы подготовить... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T14:33
2022-09-10T14:33
2022-09-10T16:06
общество
владимир путин
донбасс
донецк (днр)
луганск
москва
день города москвы
недвижимость
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Московские специалисты в непростых и порой опасных для жизни условиях восстанавливают Донецк и Луганск, ремонтируют дома, дороги, школы, чтобы подготовить города к зиме, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе торжественного мероприятия в честь Дня города Москвы в "Зарядье".Он отметил, что сегодня присутствуют военнослужащие, сражающиеся за мирную жизнь в Донбассе, москвичи, отличившиеся в ходе специальной военной операции, семьи ушедших из жизни боевых товарищей, которые отдали свою жизнь за Россию. Также, по словам президента, на мероприятии присутствуют заслуженные врачи и учителя, деятели науки, культуры."Благодаря таким людям как вы, Москва - город-труженик и город-герой - всегда будет на высоте", - сказал Путин, отметив, что надо продолжать идти только вперёд.
https://ria.ru/20220910/moskva-1815857316.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, донбасс, донецк (днр), луганск, москва, день города москвы, недвижимость
Общество, Владимир Путин, Донбасс, Донецк (ДНР), Луганск, Москва, День города Москвы, Недвижимость
14:33 10.09.2022 (обновлено: 16:06 10.09.2022)
Путин отметил вклад московских строителей в восстановление Донбасса
Путин заявил, что погибшие во время спецоперации на Украине солдаты отдали жизнь за Россию
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Московские специалисты в непростых и порой опасных для жизни условиях восстанавливают Донецк и Луганск, ремонтируют дома, дороги, школы, чтобы подготовить города к зиме, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе торжественного мероприятия в честь Дня города Москвы в "Зарядье".
"Московские специалисты уже ведут огромную работу по возрождению столиц Донецкой и Луганской народных республик в непростых условиях, часто с риском для жизни в полном смысле этого слова ремонтируют пострадавшие жилые дома, дороги, школы. Делают все, чтобы подготовить Донецк и Луганск к зимнему периоду", - сказал Путин.
Он отметил, что сегодня присутствуют военнослужащие, сражающиеся за мирную жизнь в Донбассе, москвичи, отличившиеся в ходе специальной военной операции, семьи ушедших из жизни боевых товарищей, которые отдали свою жизнь за Россию. Также, по словам президента, на мероприятии присутствуют заслуженные врачи и учителя, деятели науки, культуры.
"Благодаря таким людям как вы, Москва - город-труженик и город-герой - всегда будет на высоте", - сказал Путин, отметив, что надо продолжать идти только вперёд.