https://ria.ru/20220910/donbass-1815858814.html

Путин отметил вклад московских строителей в восстановление Донбасса

Путин отметил вклад московских строителей в восстановление Донбасса - РИА Новости, 10.09.2022

Путин отметил вклад московских строителей в восстановление Донбасса

Московские специалисты в непростых и порой опасных для жизни условиях восстанавливают Донецк и Луганск, ремонтируют дома, дороги, школы, чтобы подготовить... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T14:33

2022-09-10T14:33

2022-09-10T16:06

общество

владимир путин

донбасс

донецк (днр)

луганск

москва

день города москвы

недвижимость

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802620207_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_688cef16a4c4af96790343fc316e9a1b.jpg

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Московские специалисты в непростых и порой опасных для жизни условиях восстанавливают Донецк и Луганск, ремонтируют дома, дороги, школы, чтобы подготовить города к зиме, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе торжественного мероприятия в честь Дня города Москвы в "Зарядье".Он отметил, что сегодня присутствуют военнослужащие, сражающиеся за мирную жизнь в Донбассе, москвичи, отличившиеся в ходе специальной военной операции, семьи ушедших из жизни боевых товарищей, которые отдали свою жизнь за Россию. Также, по словам президента, на мероприятии присутствуют заслуженные врачи и учителя, деятели науки, культуры."Благодаря таким людям как вы, Москва - город-труженик и город-герой - всегда будет на высоте", - сказал Путин, отметив, что надо продолжать идти только вперёд.

https://ria.ru/20220910/moskva-1815857316.html

донбасс

донецк (днр)

луганск

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, владимир путин, донбасс, донецк (днр), луганск, москва, день города москвы, недвижимость