https://ria.ru/20220910/donbass-1815842082.html
Число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка возросло до двух
Число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка возросло до двух - РИА Новости, 10.09.2022
Число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка возросло до двух
Число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка возросло до двух, сообщил штаб обороны ДНР. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T12:30
2022-09-10T12:30
2022-09-10T12:30
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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка возросло до двух, сообщил штаб обороны ДНР."В результате обстрела вооруженных формирований Украины в Петровском районе Донецка число раненых возросло до двух человек и еще один мирный житель погиб", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее в Донецке сообщали об одном погибшем и одной женщине, получившей ранение при обстреле Петровского района.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220910/donbass-1815828037.html
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка возросло до двух
Штаб обороны: число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка возросло до двух