https://ria.ru/20220910/donbass-1815831911.html

Женщина получила ранения при обстреле Петровского района Донецка

Женщина получила ранения при обстреле Петровского района Донецка - РИА Новости, 10.09.2022

Женщина получила ранения при обстреле Петровского района Донецка

Женщина ранена при обстреле Петровского района Донецка, сообщили в штабе обороны ДНР. РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T11:30

2022-09-10T11:30

2022-09-10T11:30

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

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донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Женщина ранена при обстреле Петровского района Донецка, сообщили в штабе обороны ДНР."В результате обстрела вооруженных формирований Украины в Петровском районе Донецка погиб мужчина и ранена женщина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.О погибшем в Петровском районе Донецка штаб сообщал ранее. Мужчина погиб в районе площади Победы.

https://ria.ru/20220910/donbass-1815828037.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

донбасс

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Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины