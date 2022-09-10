https://ria.ru/20220910/donbass-1815831911.html
Женщина получила ранения при обстреле Петровского района Донецка
Женщина получила ранения при обстреле Петровского района Донецка - РИА Новости, 10.09.2022
Женщина получила ранения при обстреле Петровского района Донецка
Женщина ранена при обстреле Петровского района Донецка, сообщили в штабе обороны ДНР. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T11:30
2022-09-10T11:30
2022-09-10T11:30
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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Женщина ранена при обстреле Петровского района Донецка, сообщили в штабе обороны ДНР."В результате обстрела вооруженных формирований Украины в Петровском районе Донецка погиб мужчина и ранена женщина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.О погибшем в Петровском районе Донецка штаб сообщал ранее. Мужчина погиб в районе площади Победы.
https://ria.ru/20220910/donbass-1815828037.html
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Женщина получила ранения при обстреле Петровского района Донецка
Штаб обороны: при обстреле ВСУ Петровского района Донецка погиб мужчина и ранена женщина