https://ria.ru/20220910/donbass-1815824249.html

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР за 40 минут

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР за 40 минут - РИА Новости, 10.09.2022

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР за 40 минут

Украинские войска за 40 минут обстреляли Донецк, Зайцево, Макеевку и Новоселовку в Донецкой Народной Республике из крупнокалиберной артиллерии, заявило... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T10:06

2022-09-10T10:06

2022-09-10T10:06

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

макеевка

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут обстреляли Донецк, Зайцево, Макеевку и Новоселовку в Донецкой Народной Республике из крупнокалиберной артиллерии, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."После 6.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 8.15 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Белая Гора – н.п. Зайцево: выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра... 8.28 - н.п. Орловка – н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 8.38 - н.п. Нетайлово – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 8.45 - н.п. Дружба – н.п. Новоселовка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра... 8.55 - н.п. Первомайское – г. Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Кроме того, ведомство сообщило, что в 4.30 украинские войска выпустили по Горловке пять снарядов калибра 122 миллиметра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

макеевка

донецкая народная республика

донбасс

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), макеевка, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины