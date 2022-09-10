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Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР за 40 минут - РИА Новости, 10.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220910/donbass-1815824249.html
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР за 40 минут
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР за 40 минут - РИА Новости, 10.09.2022
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР за 40 минут
Украинские войска за 40 минут обстреляли Донецк, Зайцево, Макеевку и Новоселовку в Донецкой Народной Республике из крупнокалиберной артиллерии, заявило... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T10:06
2022-09-10T10:06
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
макеевка
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут обстреляли Донецк, Зайцево, Макеевку и Новоселовку в Донецкой Народной Республике из крупнокалиберной артиллерии, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."После 6.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 8.15 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Белая Гора – н.п. Зайцево: выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра... 8.28 - н.п. Орловка – н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 8.38 - н.п. Нетайлово – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 8.45 - н.п. Дружба – н.п. Новоселовка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра... 8.55 - н.п. Первомайское – г. Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Кроме того, ведомство сообщило, что в 4.30 украинские войска выпустили по Горловке пять снарядов калибра 122 миллиметра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
макеевка
донецкая народная республика
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в мире, донецк (днр), макеевка, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Макеевка, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
10:06 10.09.2022
 
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР за 40 минут

Представительство ДНР: ВСУ за 4о минут обстреляли Донецк, Зайцево, Макеевку и Новоселовку

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки украинскиого снаряда в Донбассе
Мужчина демонстрирует осколки украинскиого снаряда в Донбассе - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки украинскиого снаряда в Донбассе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут обстреляли Донецк, Зайцево, Макеевку и Новоселовку в Донецкой Народной Республике из крупнокалиберной артиллерии, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 6.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 8.15 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Белая Гора – н.п. Зайцево: выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра... 8.28 - н.п. Орловка – н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 8.38 - н.п. Нетайлово – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 8.45 - н.п. Дружба – н.п. Новоселовка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра... 8.55 - н.п. Первомайское – г. Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Кроме того, ведомство сообщило, что в 4.30 украинские войска выпустили по Горловке пять снарядов калибра 122 миллиметра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)МакеевкаДонецкая Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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