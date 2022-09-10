https://ria.ru/20220910/dnr-1815906201.html

ВСУ выпустили за полчаса 15 снарядов по Донецку и Горловке

ВСУ выпустили за полчаса 15 снарядов по Донецку и Горловке - РИА Новости, 10.09.2022

ВСУ выпустили за полчаса 15 снарядов по Донецку и Горловке

Украинские войска за полчаса выпустили девять снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку и шесть снарядов того же калибра по Горловке, говорится в сообщении... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T19:50

2022-09-10T19:50

2022-09-10T19:50

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

в мире

горловка

красногоровка

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814128054_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e40bfe93f4fbbaa8447ee6f7da1eda77.jpg

ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили девять снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку и шесть снарядов того же калибра по Горловке, говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18:20 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм; 18:50 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено 6 снарядов калибром 152 мм; 18:55 - н.п. Дружба – н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - сообщили в представительстве.

https://ria.ru/20220910/kpp-1815904598.html

донецк (днр)

горловка

красногоровка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк (днр), в мире, горловка, красногоровка, сцкк