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ВСУ выпустили за полчаса 15 снарядов по Донецку и Горловке - РИА Новости, 10.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220910/dnr-1815906201.html
ВСУ выпустили за полчаса 15 снарядов по Донецку и Горловке
ВСУ выпустили за полчаса 15 снарядов по Донецку и Горловке - РИА Новости, 10.09.2022
ВСУ выпустили за полчаса 15 снарядов по Донецку и Горловке
Украинские войска за полчаса выпустили девять снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку и шесть снарядов того же калибра по Горловке, говорится в сообщении... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T19:50
2022-09-10T19:50
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
в мире
горловка
красногоровка
сцкк
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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили девять снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку и шесть снарядов того же калибра по Горловке, говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18:20 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм; 18:50 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено 6 снарядов калибром 152 мм; 18:55 - н.п. Дружба – н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - сообщили в представительстве.
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донецк (днр)
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донецк (днр), в мире, горловка, красногоровка, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), В мире, Горловка, Красногоровка, СЦКК
19:50 10.09.2022
 
ВСУ выпустили за полчаса 15 снарядов по Донецку и Горловке

ВСУ выпустили за полчаса 15 снарядов калибра 152 миллиметра по Донецку и Горловке

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Последствия обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили девять снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку и шесть снарядов того же калибра по Горловке, говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18:20 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм; 18:50 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено 6 снарядов калибром 152 мм; 18:55 - н.п. Дружба – н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - сообщили в представительстве.
Автомобили в районе КПП Васильевка на границе Запорожской области - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)В миреГорловкаКрасногоровкаСЦКК
 
 
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