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Число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка возросло до трех
Число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка возросло до трех - РИА Новости, 10.09.2022
Число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка возросло до трех
Число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка возросло до трех, сообщил штаб обороны ДНР. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T14:20
2022-09-10T14:20
2022-09-10T14:20
специальная военная операция на украине
в мире
петровский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка возросло до трех, сообщил штаб обороны ДНР."В результате обстрела вооруженных формирований Украины в Петровском районе Донецка число раненых возросло до трех человек и еще один мирный житель погиб", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее в Донецке сообщали об одном погибшем и двух пострадавших, получивших ранения при обстреле Петровского района.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220910/sledovatlei-1815848891.html
петровский район
донецк (днр)
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в мире, петровский район, донецк (днр), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Петровский район, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика
Число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка возросло до трех
Число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка возросло до трех, один погиб