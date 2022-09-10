https://ria.ru/20220910/deti-1815871563.html

Детей из Изюма и Балаклеи оставили в Геленджике на вторую смену

Детей из Изюма и Балаклеи оставили в Геленджике на вторую смену - РИА Новости, 10.09.2022

Детей из Изюма и Балаклеи оставили в Геленджике на вторую смену

Дети из Изюма и Балаклеи Харьковской области, которые сейчас находятся на отдыхе в Геленджике, в целях безопасности оставлены там на вторую смену, сообщил глава РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T16:06

2022-09-10T16:06

2022-09-10T16:06

специальная военная операция на украине

харьковская область

изюм (город)

геленджик

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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Дети из Изюма и Балаклеи Харьковской области, которые сейчас находятся на отдыхе в Геленджике, в целях безопасности оставлены там на вторую смену, сообщил глава военно-гражданской администрации Изюмского района Владислав Соколов."Хотелось бы передать родителям, которые отправили детей на смену в Геленджик, что с ними все хорошо, дети оставлены на вторую смену. Они будут и одеты, и обуты. Это родителям Изюма и Балаклеи", - говорит Соколов на видео, предоставленном РИА Новости пресс-службой администрации региона.Ранее сообщалось, что дети из освобожденных территорий Харьковской области в августе были отправлены на отдых в лагеря Краснодарского края.Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи, он призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий.

https://ria.ru/20220910/kupyansk-1815822887.html

харьковская область

изюм (город)

геленджик

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

харьковская область, изюм (город), геленджик, в мире