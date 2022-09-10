https://ria.ru/20220910/deti-1815871563.html
Детей из Изюма и Балаклеи оставили в Геленджике на вторую смену
Детей из Изюма и Балаклеи оставили в Геленджике на вторую смену - РИА Новости, 10.09.2022
Детей из Изюма и Балаклеи оставили в Геленджике на вторую смену
Дети из Изюма и Балаклеи Харьковской области, которые сейчас находятся на отдыхе в Геленджике, в целях безопасности оставлены там на вторую смену, сообщил глава РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T16:06
2022-09-10T16:06
2022-09-10T16:06
специальная военная операция на украине
харьковская область
изюм (город)
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Дети из Изюма и Балаклеи Харьковской области, которые сейчас находятся на отдыхе в Геленджике, в целях безопасности оставлены там на вторую смену, сообщил глава военно-гражданской администрации Изюмского района Владислав Соколов."Хотелось бы передать родителям, которые отправили детей на смену в Геленджик, что с ними все хорошо, дети оставлены на вторую смену. Они будут и одеты, и обуты. Это родителям Изюма и Балаклеи", - говорит Соколов на видео, предоставленном РИА Новости пресс-службой администрации региона.Ранее сообщалось, что дети из освобожденных территорий Харьковской области в августе были отправлены на отдых в лагеря Краснодарского края.Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи, он призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий.
https://ria.ru/20220910/kupyansk-1815822887.html
харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, изюм (город), геленджик, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Изюм (город), Геленджик, В мире
Детей из Изюма и Балаклеи оставили в Геленджике на вторую смену
Детей из Изюма и Балаклеи, отдыхающие сейчас в Геленджике, оставили на вторую смену
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Дети из Изюма и Балаклеи Харьковской области, которые сейчас находятся на отдыхе в Геленджике, в целях безопасности оставлены там на вторую смену, сообщил глава военно-гражданской администрации Изюмского района Владислав Соколов.
"Хотелось бы передать родителям, которые отправили детей на смену в Геленджик, что с ними все хорошо, дети оставлены на вторую смену. Они будут и одеты, и обуты. Это родителям Изюма и Балаклеи", - говорит Соколов на видео, предоставленном РИА Новости пресс-службой администрации региона.
Ранее сообщалось, что дети из освобожденных территорий Харьковской области в августе были отправлены на отдых в лагеря Краснодарского края
.
Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи, он призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий.