https://ria.ru/20220910/deg-1815908184.html
Единая Россия открыла доступ к наблюдению за ходом ДЭГ в Москве
Единая Россия открыла доступ к наблюдению за ходом ДЭГ в Москве - РИА Новости, 10.09.2022
Единая Россия открыла доступ к наблюдению за ходом ДЭГ в Москве
"Единая Россия" открыла всем желающим доступ к наблюдению за ходом электронного голосования в Москве, информация на сайте выводится в режиме реального времени,... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T20:06
2022-09-10T20:06
2022-09-10T20:06
политика
москва
россия
единая россия
единый день голосования — 2022
дистанционное электронное голосование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0a/1815846840_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e2ebbe6d2eef11bc4fef9b8e371405fb.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. "Единая Россия" открыла всем желающим доступ к наблюдению за ходом электронного голосования в Москве, информация на сайте выводится в режиме реального времени, сообщили в пресс-службе партии."Единая Россия" открыла всем желающим доступ к наблюдению за ходом ДЭГ в Москве. Партия создала уникальное программное решение и специальный сайт, с помощью которого можно анализировать данные о количестве зарегистрированных избирателей, выданных бюллетеней и полученным по ним голосам на любой период голосования", - сказано в сообщении.Отмечается, что информация выводится на сайте в режиме реального времени. При несовпадении контрольных цифр "Единая Россия" может инициировать проведение необходимой проверки.Выборы различных уровней проходят в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего пройдёт около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.
https://ria.ru/20220909/ataki-1815763530.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0a/1815846840_57:0:2789:2048_1920x0_80_0_0_13869126a37675f645c0706804810de3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, москва, россия, единая россия, единый день голосования — 2022, дистанционное электронное голосование
Политика, Москва, Россия, Единая Россия, Единый день голосования — 2022, Дистанционное электронное голосование
Единая Россия открыла доступ к наблюдению за ходом ДЭГ в Москве
Единая Россия открыла всем желающим доступ к наблюдению за ходом ДЭГ в Москве