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Единая Россия открыла доступ к наблюдению за ходом ДЭГ в Москве - РИА Новости, 10.09.2022
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Единая Россия открыла доступ к наблюдению за ходом ДЭГ в Москве
Единая Россия открыла доступ к наблюдению за ходом ДЭГ в Москве - РИА Новости, 10.09.2022
Единая Россия открыла доступ к наблюдению за ходом ДЭГ в Москве
"Единая Россия" открыла всем желающим доступ к наблюдению за ходом электронного голосования в Москве, информация на сайте выводится в режиме реального времени,... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T20:06
2022-09-10T20:06
политика
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россия
единая россия
единый день голосования — 2022
дистанционное электронное голосование
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. "Единая Россия" открыла всем желающим доступ к наблюдению за ходом электронного голосования в Москве, информация на сайте выводится в режиме реального времени, сообщили в пресс-службе партии."Единая Россия" открыла всем желающим доступ к наблюдению за ходом ДЭГ в Москве. Партия создала уникальное программное решение и специальный сайт, с помощью которого можно анализировать данные о количестве зарегистрированных избирателей, выданных бюллетеней и полученным по ним голосам на любой период голосования", - сказано в сообщении.Отмечается, что информация выводится на сайте в режиме реального времени. При несовпадении контрольных цифр "Единая Россия" может инициировать проведение необходимой проверки.Выборы различных уровней проходят в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего пройдёт около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.
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политика, москва, россия, единая россия, единый день голосования — 2022, дистанционное электронное голосование
Политика, Москва, Россия, Единая Россия, Единый день голосования — 2022, Дистанционное электронное голосование
20:06 10.09.2022
 
Единая Россия открыла доступ к наблюдению за ходом ДЭГ в Москве

Единая Россия открыла всем желающим доступ к наблюдению за ходом ДЭГ в Москве

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЭкран со статистикой дистанционного электронного голосования в Москве
Экран со статистикой дистанционного электронного голосования в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Экран со статистикой дистанционного электронного голосования в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. "Единая Россия" открыла всем желающим доступ к наблюдению за ходом электронного голосования в Москве, информация на сайте выводится в режиме реального времени, сообщили в пресс-службе партии.
"Единая Россия" открыла всем желающим доступ к наблюдению за ходом ДЭГ в Москве. Партия создала уникальное программное решение и специальный сайт, с помощью которого можно анализировать данные о количестве зарегистрированных избирателей, выданных бюллетеней и полученным по ним голосам на любой период голосования", - сказано в сообщении.
Отмечается, что информация выводится на сайте в режиме реального времени. При несовпадении контрольных цифр "Единая Россия" может инициировать проведение необходимой проверки.
Выборы различных уровней проходят в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего пройдёт около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.
Программирование - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 19:23
В Москве отразили более пяти тысяч атак на систему онлайн-голосования
 
ПолитикаМоскваРоссияЕдиная РоссияЕдиный день голосования — 2022Дистанционное электронное голосование
 
 
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