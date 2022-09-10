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Единая Россия открыла доступ к наблюдению за ходом ДЭГ в Москве

Единая Россия открыла доступ к наблюдению за ходом ДЭГ в Москве - РИА Новости, 10.09.2022

Единая Россия открыла доступ к наблюдению за ходом ДЭГ в Москве

"Единая Россия" открыла всем желающим доступ к наблюдению за ходом электронного голосования в Москве, информация на сайте выводится в режиме реального времени,... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T20:06

2022-09-10T20:06

2022-09-10T20:06

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единый день голосования — 2022

дистанционное электронное голосование

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. "Единая Россия" открыла всем желающим доступ к наблюдению за ходом электронного голосования в Москве, информация на сайте выводится в режиме реального времени, сообщили в пресс-службе партии."Единая Россия" открыла всем желающим доступ к наблюдению за ходом ДЭГ в Москве. Партия создала уникальное программное решение и специальный сайт, с помощью которого можно анализировать данные о количестве зарегистрированных избирателей, выданных бюллетеней и полученным по ним голосам на любой период голосования", - сказано в сообщении.Отмечается, что информация выводится на сайте в режиме реального времени. При несовпадении контрольных цифр "Единая Россия" может инициировать проведение необходимой проверки.Выборы различных уровней проходят в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего пройдёт около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.

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