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"Германии она не нужна". Немцы возмутились визитом Бербок в Киев - РИА Новости, 10.09.2022
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"Германии она не нужна". Немцы возмутились визитом Бербок в Киев
"Германии она не нужна". Немцы возмутились визитом Бербок в Киев - РИА Новости, 10.09.2022
"Германии она не нужна". Немцы возмутились визитом Бербок в Киев
Эта женщина не представляет интересы Германии, только интересы Украины!" — написал один из комментаторов. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T10:22
2022-09-10T13:48
в мире
анналена бербок
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мид германии
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок из-за ее визита в Киев. "Эта женщина не представляет интересы Германии, только интересы Украины!" — написал один из комментаторов. "Пусть останется там, она в Германии не нужна", — поддержал другой. "Ей просто нравится путешествовать вместо того, чтобы серьезно работать дома. Или она не знает, что делать за рабочим столом? Она так и не научилась работать", — отметил третий. "Ей там уж точно комфортнее, чем со своими избирателями в Германии, которые до сих пор ее финансируют", — возмутился пользователь. "Хорошая поездка на выходные, тем более что она обязательно встретит там людей, чье мнение важно для нее", — резюмировали читатели. Ранее стало известно о визите главы МИД Германии Анналены Бербок в Киев, где она заявила, что ее действия служат сигналом продолжающейся поддержки Украине. В начале сентября министр заявила, что ФРГ будет оказывать помощь украинским властям, "что бы ни думали мои немецкие избиратели". После этого Бербок столкнулась с резкой критикой как среди обычных немцев, так и в бундестаге.
https://ria.ru/20220910/putin-1815818247.html
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в мире, анналена бербок, германия, мид германии, киев, украина
В мире, Анналена Бербок, Германия, МИД Германии, Киев, Украина
10:22 10.09.2022 (обновлено: 13:48 10.09.2022)
 
"Германии она не нужна". Немцы возмутились визитом Бербок в Киев

Читатели Welt попросили главу МИД ФРГ Бербок остаться в Киеве после ее визита на Украину

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок из-за ее визита в Киев.

"Эта женщина не представляет интересы Германии, только интересы Украины!" — написал один из комментаторов.
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"Пусть останется там, она в Германии не нужна", — поддержал другой.

"Ей просто нравится путешествовать вместо того, чтобы серьезно работать дома. Или она не знает, что делать за рабочим столом? Она так и не научилась работать", — отметил третий.

"Ей там уж точно комфортнее, чем со своими избирателями в Германии, которые до сих пор ее финансируют", — возмутился пользователь.

"Хорошая поездка на выходные, тем более что она обязательно встретит там людей, чье мнение важно для нее", — резюмировали читатели.

Ранее стало известно о визите главы МИД Германии Анналены Бербок в Киев, где она заявила, что ее действия служат сигналом продолжающейся поддержки Украине. В начале сентября министр заявила, что ФРГ будет оказывать помощь украинским властям, "что бы ни думали мои немецкие избиратели". После этого Бербок столкнулась с резкой критикой как среди обычных немцев, так и в бундестаге.
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