10:22 10.09.2022 (обновлено: 13:48 10.09.2022)
"Германии она не нужна". Немцы возмутились визитом Бербок в Киев
Читатели Welt попросили главу МИД ФРГ Бербок остаться в Киеве после ее визита на Украину
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок из-за ее визита в Киев.
"Эта женщина не представляет интересы Германии, только интересы Украины!" — написал один из комментаторов.
"Эта женщина не представляет интересы Германии, только интересы Украины!" — написал один из комментаторов.
"Пусть останется там, она в Германии не нужна", — поддержал другой.
"Ей просто нравится путешествовать вместо того, чтобы серьезно работать дома. Или она не знает, что делать за рабочим столом? Она так и не научилась работать", — отметил третий.
"Ей там уж точно комфортнее, чем со своими избирателями в Германии, которые до сих пор ее финансируют", — возмутился пользователь.
"Хорошая поездка на выходные, тем более что она обязательно встретит там людей, чье мнение важно для нее", — резюмировали читатели.
Ранее стало известно о визите главы МИД Германии Анналены Бербок в Киев, где она заявила, что ее действия служат сигналом продолжающейся поддержки Украине. В начале сентября министр заявила, что ФРГ будет оказывать помощь украинским властям, "что бы ни думали мои немецкие избиратели". После этого Бербок столкнулась с резкой критикой как среди обычных немцев, так и в бундестаге.
"Ей просто нравится путешествовать вместо того, чтобы серьезно работать дома. Или она не знает, что делать за рабочим столом? Она так и не научилась работать", — отметил третий.
"Ей там уж точно комфортнее, чем со своими избирателями в Германии, которые до сих пор ее финансируют", — возмутился пользователь.
"Хорошая поездка на выходные, тем более что она обязательно встретит там людей, чье мнение важно для нее", — резюмировали читатели.
Ранее стало известно о визите главы МИД Германии Анналены Бербок в Киев, где она заявила, что ее действия служат сигналом продолжающейся поддержки Украине. В начале сентября министр заявила, что ФРГ будет оказывать помощь украинским властям, "что бы ни думали мои немецкие избиратели". После этого Бербок столкнулась с резкой критикой как среди обычных немцев, так и в бундестаге.
6 сентября, 15:25Die Welt: Украина не сможет вернуть Крым из-за Германии