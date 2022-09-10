https://ria.ru/20220910/berbok-1815825849.html

"Германии она не нужна". Немцы возмутились визитом Бербок в Киев

"Германии она не нужна". Немцы возмутились визитом Бербок в Киев - РИА Новости, 10.09.2022

"Германии она не нужна". Немцы возмутились визитом Бербок в Киев

Эта женщина не представляет интересы Германии, только интересы Украины!" — написал один из комментаторов. РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T10:22

2022-09-10T10:22

2022-09-10T13:48

в мире

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок из-за ее визита в Киев. "Эта женщина не представляет интересы Германии, только интересы Украины!" — написал один из комментаторов. "Пусть останется там, она в Германии не нужна", — поддержал другой. "Ей просто нравится путешествовать вместо того, чтобы серьезно работать дома. Или она не знает, что делать за рабочим столом? Она так и не научилась работать", — отметил третий. "Ей там уж точно комфортнее, чем со своими избирателями в Германии, которые до сих пор ее финансируют", — возмутился пользователь. "Хорошая поездка на выходные, тем более что она обязательно встретит там людей, чье мнение важно для нее", — резюмировали читатели. Ранее стало известно о визите главы МИД Германии Анналены Бербок в Киев, где она заявила, что ее действия служат сигналом продолжающейся поддержки Украине. В начале сентября министр заявила, что ФРГ будет оказывать помощь украинским властям, "что бы ни думали мои немецкие избиратели". После этого Бербок столкнулась с резкой критикой как среди обычных немцев, так и в бундестаге.

https://ria.ru/20220910/putin-1815818247.html

https://ria.ru/20220906/krym-1814864155.html

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Севастиан Котов

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