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Пентагон распределил контракты на арсеналы, истощенные помощью ВСУ
Пентагон распределил контракты на арсеналы, истощенные помощью ВСУ - РИА Новости, 10.09.2022
Пентагон распределил контракты на арсеналы, истощенные помощью ВСУ
Пентагон распределил контракты на сумму 1,2 миллиарда долларов для восполнения вооружений и боеприпасов, переданных Украине из арсеналов американских... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T02:31
2022-09-10T02:31
2022-09-10T02:42
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ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Пентагон распределил контракты на сумму 1,2 миллиарда долларов для восполнения вооружений и боеприпасов, переданных Украине из арсеналов американских вооруженных сил, сообщил заместитель министра обороны США Уильям ЛаПлант.Пока это десятая часть поставок, которые производились из наличия Пентагона и включали противотанковые комплексы Javelin и зенитные Stinger, реактивные системы залпового огня HIMARS и беспилотные летательные аппараты Switchblade.На ту же сумму, по его словам, заказано производство нового оружия для Украины, в том числе 155-милимметровых артиллерийских снарядов, беспилотников, радаров и "тактического автотранспорта".Издание Politico со ссылкой на неназванных руководителей военно-промышленного комплекса США пишет, что восстановление арсеналов может растянуться на несколько лет в том числе из-за дефицита рабочей силы в отрасли."Нехватка рабочих рук может иметь потенциально серьезные последствия для способности союзников помогать Украине и задержать реализацию мер по восполнению ресурсов собственных сил в случае нового конфликта", - сказано в публикации.
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в мире, украина, сша, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Министерство обороны США
02:31 10.09.2022 (обновлено: 02:42 10.09.2022)
Пентагон распределил контракты на арсеналы, истощенные помощью ВСУ
Пентагон распределил контракты на 1,2 млрд долларов на арсеналы, истощенные помощью Киеву
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Пентагон распределил контракты на сумму 1,2 миллиарда долларов для восполнения вооружений и боеприпасов, переданных Украине из арсеналов американских вооруженных сил, сообщил заместитель министра обороны США Уильям ЛаПлант.
Пока это десятая часть поставок, которые производились из наличия Пентагона и включали противотанковые комплексы Javelin
и зенитные Stinger, реактивные системы залпового огня HIMARS и беспилотные летательные аппараты Switchblade.
"Уже реализуются контракты на сумму около 1,2 миллиарда долларов для восполнения военных запасов США... Помимо прочего, 352 миллиона долларов выделено на ракеты Javeline, 624 миллиона - на ракеты Stinger, 33 миллиона — на системы Himars", — цитирует ЛаПланта пресс-служба Пентагона.
На ту же сумму, по его словам, заказано производство нового оружия для Украины, в том числе 155-милимметровых артиллерийских снарядов, беспилотников, радаров и "тактического автотранспорта".
Издание Politico со ссылкой на неназванных руководителей военно-промышленного комплекса США пишет, что восстановление арсеналов может растянуться на несколько лет в том числе из-за дефицита рабочей силы в отрасли.
"Нехватка рабочих рук может иметь потенциально серьезные последствия для способности союзников помогать Украине и задержать реализацию мер по восполнению ресурсов собственных сил в случае нового конфликта", - сказано в публикации.