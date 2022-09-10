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Пентагон распределил контракты на арсеналы, истощенные помощью ВСУ

Пентагон распределил контракты на арсеналы, истощенные помощью ВСУ - РИА Новости, 10.09.2022

Пентагон распределил контракты на арсеналы, истощенные помощью ВСУ

Пентагон распределил контракты на сумму 1,2 миллиарда долларов для восполнения вооружений и боеприпасов, переданных Украине из арсеналов американских... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T02:31

2022-09-10T02:31

2022-09-10T02:42

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министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Пентагон распределил контракты на сумму 1,2 миллиарда долларов для восполнения вооружений и боеприпасов, переданных Украине из арсеналов американских вооруженных сил, сообщил заместитель министра обороны США Уильям ЛаПлант.Пока это десятая часть поставок, которые производились из наличия Пентагона и включали противотанковые комплексы Javelin и зенитные Stinger, реактивные системы залпового огня HIMARS и беспилотные летательные аппараты Switchblade.На ту же сумму, по его словам, заказано производство нового оружия для Украины, в том числе 155-милимметровых артиллерийских снарядов, беспилотников, радаров и "тактического автотранспорта".Издание Politico со ссылкой на неназванных руководителей военно-промышленного комплекса США пишет, что восстановление арсеналов может растянуться на несколько лет в том числе из-за дефицита рабочей силы в отрасли."Нехватка рабочих рук может иметь потенциально серьезные последствия для способности союзников помогать Украине и задержать реализацию мер по восполнению ресурсов собственных сил в случае нового конфликта", - сказано в публикации.

https://ria.ru/20220909/pomosch-1815778760.html

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в мире, украина, сша, министерство обороны сша