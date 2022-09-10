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В США продлили режим ЧП, введенный после терактов 11 сентября 2001 года - РИА Новости, 10.09.2022
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В США продлили режим ЧП, введенный после терактов 11 сентября 2001 года
В США продлили режим ЧП, введенный после терактов 11 сентября 2001 года - РИА Новости, 10.09.2022
В США продлили режим ЧП, введенный после терактов 11 сентября 2001 года
Президент США Джо Байден продлил на год действие режима чрезвычайного положения, введенного в стране после террористических атак 11 сентября 2001 года, сообщил... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T12:52
2022-09-10T21:30
в мире
джо байден
сша
теракты 11 сентября (2001)
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ВАШИНГТОН, 10 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден продлил на год действие режима чрезвычайного положения, введенного в стране после террористических атак 11 сентября 2001 года, сообщил Белый дом.Отмечается, что режим ЧП продлен из-за сохранения террористической угрозы.Два пассажирских самолета, угнанных террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, также управляемый террористами, врезался в западное крыло здания Министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбурга (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне — 189 человек, в Пенсильвании — 44 человека.
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в мире, джо байден, сша, теракты 11 сентября (2001)
В мире, Джо Байден, США, Теракты 11 сентября (2001)
12:52 10.09.2022 (обновлено: 21:30 10.09.2022)
 
В США продлили режим ЧП, введенный после терактов 11 сентября 2001 года

Байден продлил на год режим ЧП, введенный в США после терактов 11 сентября 2001 года

© AP Photo / Mark LennihanЛюди бегут по Бруклинскому мосту во время теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
Люди бегут по Бруклинскому мосту во время теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© AP Photo / Mark Lennihan
Люди бегут по Бруклинскому мосту во время теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден продлил на год действие режима чрезвычайного положения, введенного в стране после террористических атак 11 сентября 2001 года, сообщил Белый дом.

"Я продлеваю еще на один год действие в стране чрезвычайного положения, которое было объявлено 14 сентября 2001 года, в связи с террористической угрозой", — говорится в заявлении.

Отмечается, что режим ЧП продлен из-за сохранения террористической угрозы.
Два пассажирских самолета, угнанных террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, также управляемый террористами, врезался в западное крыло здания Министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбурга (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне — 189 человек, в Пенсильвании — 44 человека.
Во время теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
11 сентября 2021, 01:22
Террористический акт в США 11 сентября 2001 года
 
В миреДжо БайденСШАТеракты 11 сентября (2001)
 
 
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