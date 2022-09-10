https://ria.ru/20220910/amerika-1815844137.html

В США продлили режим ЧП, введенный после терактов 11 сентября 2001 года

В США продлили режим ЧП, введенный после терактов 11 сентября 2001 года - РИА Новости, 10.09.2022

В США продлили режим ЧП, введенный после терактов 11 сентября 2001 года

Президент США Джо Байден продлил на год действие режима чрезвычайного положения, введенного в стране после террористических атак 11 сентября 2001 года, сообщил... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T12:52

2022-09-10T12:52

2022-09-10T21:30

в мире

джо байден

сша

теракты 11 сентября (2001)

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ВАШИНГТОН, 10 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден продлил на год действие режима чрезвычайного положения, введенного в стране после террористических атак 11 сентября 2001 года, сообщил Белый дом.Отмечается, что режим ЧП продлен из-за сохранения террористической угрозы.Два пассажирских самолета, угнанных террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, также управляемый террористами, врезался в западное крыло здания Министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбурга (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне — 189 человек, в Пенсильвании — 44 человека.

https://ria.ru/20210911/terakt-1749348258.html

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, джо байден, сша, теракты 11 сентября (2001)