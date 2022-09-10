12:52 10.09.2022 (обновлено: 21:30 10.09.2022)
В США продлили режим ЧП, введенный после терактов 11 сентября 2001 года
Байден продлил на год режим ЧП, введенный в США после терактов 11 сентября 2001 года
© AP Photo / Mark LennihanЛюди бегут по Бруклинскому мосту во время теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
© AP Photo / Mark Lennihan
Люди бегут по Бруклинскому мосту во время теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден продлил на год действие режима чрезвычайного положения, введенного в стране после террористических атак 11 сентября 2001 года, сообщил Белый дом.
"Я продлеваю еще на один год действие в стране чрезвычайного положения, которое было объявлено 14 сентября 2001 года, в связи с террористической угрозой", — говорится в заявлении.
Отмечается, что режим ЧП продлен из-за сохранения террористической угрозы.
Два пассажирских самолета, угнанных террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, также управляемый террористами, врезался в западное крыло здания Министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбурга (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне — 189 человек, в Пенсильвании — 44 человека.
11 сентября 2021, 01:22Террористический акт в США 11 сентября 2001 года