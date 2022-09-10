https://ria.ru/20220910/aeroport-1815929819.html
В ДНР опровергли сообщения о захвате Донецкого аэропорта ВСУ
В ДНР опровергли сообщения о захвате Донецкого аэропорта ВСУ - РИА Новости, 10.09.2022
В ДНР опровергли сообщения о захвате Донецкого аэропорта ВСУ
Командир батальона "Спарта" Артем Жога, известный под позывным "Колыма", опроверг информацию о том, что украинские войска якобы заняли территорию Донецкого... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T23:31
2022-09-10T23:31
2022-09-10T23:35
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Командир батальона "Спарта" Артем Жога, известный под позывным "Колыма", опроверг информацию о том, что украинские войска якобы заняли территорию Донецкого аэропорта, видео с ним опубликовал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."Уважаемые друзья, сограждане, жители Донецкой Народной Республики. Поступила фейковая новость о том, что банда ВСУ (вооруженные силы Украины - ред.) заняла аэропорт. Это неправда... Аэропорт наш был, есть и будет", - сказал Жога.На видео командир батальона "Спарта" стоит на фоне Донецкого аэропорта. Он добавил, что специально приехал туда с передовых позиций, чтобы опровергнуть информацию.
https://ria.ru/20220910/kadyrov-1815925326.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
23:31 10.09.2022 (обновлено: 23:35 10.09.2022)
В ДНР опровергли сообщения о захвате Донецкого аэропорта ВСУ
Командир батальона "Спарта" Жога опроверг сообщения о захвате Донецкого аэропорта ВСУ