https://ria.ru/20220910/aeroport-1815929819.html

В ДНР опровергли сообщения о захвате Донецкого аэропорта ВСУ

В ДНР опровергли сообщения о захвате Донецкого аэропорта ВСУ - РИА Новости, 10.09.2022

В ДНР опровергли сообщения о захвате Донецкого аэропорта ВСУ

Командир батальона "Спарта" Артем Жога, известный под позывным "Колыма", опроверг информацию о том, что украинские войска якобы заняли территорию Донецкого... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T23:31

2022-09-10T23:31

2022-09-10T23:35

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Командир батальона "Спарта" Артем Жога, известный под позывным "Колыма", опроверг информацию о том, что украинские войска якобы заняли территорию Донецкого аэропорта, видео с ним опубликовал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."Уважаемые друзья, сограждане, жители Донецкой Народной Республики. Поступила фейковая новость о том, что банда ВСУ (вооруженные силы Украины - ред.) заняла аэропорт. Это неправда... Аэропорт наш был, есть и будет", - сказал Жога.На видео командир батальона "Спарта" стоит на фоне Донецкого аэропорта. Он добавил, что специально приехал туда с передовых позиций, чтобы опровергнуть информацию.

https://ria.ru/20220910/kadyrov-1815925326.html

донецкая народная республика

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в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, вооруженные силы украины