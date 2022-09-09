https://ria.ru/20220909/zverstva-1815647464.html
СК завершил расследование по 80 делам о зверствах ВСУ в Донбассе
СК завершил расследование по 80 делам о зверствах ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 09.09.2022
СК завершил расследование по 80 делам о зверствах ВСУ в Донбассе
Российские следователи завершили расследование по 80 уголовным делам о преступлениях в Донбассе, к ответственности привлечены более 100 военных Украины,... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T13:55
2022-09-09T13:55
2022-09-09T13:55
специальная военная операция на украине
александр бастрыкин
россия
донбасс
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российские следователи завершили расследование по 80 уголовным делам о преступлениях в Донбассе, к ответственности привлечены более 100 военных Украины, сообщила пресс-служба СК РФ по итогам совещания председателя ведомства Александра Бастрыкина в Новой Каховке."В настоящее время завершено расследование 80 уголовных дел, материалы которых переданы в компетентные органы Донбасса (10 – ЛНР, 70 – ДНР)... К уголовной ответственности привлечены 103 военнослужащих Вооруженных сил Украины, из которых 21 представитель офицерского, 10 сержантского и 72 рядового составов", - сказали в ведомстве.В СК отметили, что из числа этих уголовных дел 66 - по фактам убийств не менее 167 мирных жителей и причинения ранений 22 гражданам, еще 14 дел - по фактам разрушения в результате обстрелов гражданской инфраструктуры.Кроме того, СК РФ подготовил к передаче в прокуратуры ДНР и ЛНР еще пять дел в отношении пятерых командиров, обвиняемых в жестоком обращении с гражданским населением Донбасса."Расследование еще более полутора тысяч уголовных дел продолжается", - подчеркнули в ведомстве.В ведомстве добавили, что для эффективного расследования уголовных дел о преступлениях киевского режима в Херсоне и Новой Каховке организованы военно-следственные отделы СК России."В производстве следователей находятся уголовные дела по фактам обстрелов Каховской ГЭС, завода "Сокол", населенных пунктов. В рамках расследования установлено, что атаки совершались военнослужащими 27-й реактивной артиллерийской бригады, 63-й отдельной механизированной бригады, 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, дислоцирующихся в Николаевской области", - добавили в СК РФ.
https://ria.ru/20220816/sk-1810092254.html
https://ria.ru/20220807/donbass-1807848608.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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александр бастрыкин, россия, донбасс, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Александр Бастрыкин, Россия, Донбасс, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Украина
СК завершил расследование по 80 делам о зверствах ВСУ в Донбассе
СК России завершил расследование по 80 делам о преступлениях ВСУ в Донбассе