https://ria.ru/20220909/zverstva-1815647464.html

СК завершил расследование по 80 делам о зверствах ВСУ в Донбассе

СК завершил расследование по 80 делам о зверствах ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 09.09.2022

СК завершил расследование по 80 делам о зверствах ВСУ в Донбассе

Российские следователи завершили расследование по 80 уголовным делам о преступлениях в Донбассе, к ответственности привлечены более 100 военных Украины,... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T13:55

2022-09-09T13:55

2022-09-09T13:55

специальная военная операция на украине

александр бастрыкин

россия

донбасс

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российские следователи завершили расследование по 80 уголовным делам о преступлениях в Донбассе, к ответственности привлечены более 100 военных Украины, сообщила пресс-служба СК РФ по итогам совещания председателя ведомства Александра Бастрыкина в Новой Каховке."В настоящее время завершено расследование 80 уголовных дел, материалы которых переданы в компетентные органы Донбасса (10 – ЛНР, 70 – ДНР)... К уголовной ответственности привлечены 103 военнослужащих Вооруженных сил Украины, из которых 21 представитель офицерского, 10 сержантского и 72 рядового составов", - сказали в ведомстве.В СК отметили, что из числа этих уголовных дел 66 - по фактам убийств не менее 167 мирных жителей и причинения ранений 22 гражданам, еще 14 дел - по фактам разрушения в результате обстрелов гражданской инфраструктуры.Кроме того, СК РФ подготовил к передаче в прокуратуры ДНР и ЛНР еще пять дел в отношении пятерых командиров, обвиняемых в жестоком обращении с гражданским населением Донбасса."Расследование еще более полутора тысяч уголовных дел продолжается", - подчеркнули в ведомстве.В ведомстве добавили, что для эффективного расследования уголовных дел о преступлениях киевского режима в Херсоне и Новой Каховке организованы военно-следственные отделы СК России."В производстве следователей находятся уголовные дела по фактам обстрелов Каховской ГЭС, завода "Сокол", населенных пунктов. В рамках расследования установлено, что атаки совершались военнослужащими 27-й реактивной артиллерийской бригады, 63-й отдельной механизированной бригады, 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, дислоцирующихся в Николаевской области", - добавили в СК РФ.

https://ria.ru/20220816/sk-1810092254.html

https://ria.ru/20220807/donbass-1807848608.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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александр бастрыкин, россия, донбасс, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, украина