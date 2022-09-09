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В Уфе пожарные спасли 56 животных из контактного зоопарка в горящем ТЦ - РИА Новости, 09.09.2022
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В Уфе пожарные спасли 56 животных из контактного зоопарка в горящем ТЦ
В Уфе пожарные спасли 56 животных из контактного зоопарка в горящем ТЦ - РИА Новости, 09.09.2022
В Уфе пожарные спасли 56 животных из контактного зоопарка в горящем ТЦ
Пожарные спасли 56 животных из контактного зоопарка в горящем торговом центре в Уфе, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T23:31
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происшествия
уфа
россия
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пожарные спасли 56 животных из контактного зоопарка в горящем торговом центре в Уфе, сообщает пресс-служба МЧС России.Вечером в пятницу загорелся уфимский торговый центр "Меркурий" на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Сообщалось, что пострадавших нет."Пожарно-спасательными подразделениями из контактного зоопарка в торговом центре были спасены 56 животных, среди которых обезьяны, совы, еноты, лисы и другие. Ни одно животное не пострадало", - говорится в сообщении.
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происшествия, уфа, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Уфа, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
23:31 09.09.2022 (обновлено: 23:32 09.09.2022)
 
В Уфе пожарные спасли 56 животных из контактного зоопарка в горящем ТЦ

В Уфе пожарные спасли 56 животных из контактного зоопарка в горящем ТЦ "Меркурий"

© Фото : МЧС РоссииСотрудник МЧС со спасенным из пожара котом
Сотрудник МЧС со спасенным из пожара котом - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© Фото : МЧС России
Сотрудник МЧС со спасенным из пожара котом. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пожарные спасли 56 животных из контактного зоопарка в горящем торговом центре в Уфе, сообщает пресс-служба МЧС России.
Вечером в пятницу загорелся уфимский торговый центр "Меркурий" на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Сообщалось, что пострадавших нет.
"Пожарно-спасательными подразделениями из контактного зоопарка в торговом центре были спасены 56 животных, среди которых обезьяны, совы, еноты, лисы и другие. Ни одно животное не пострадало", - говорится в сообщении.
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