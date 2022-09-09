https://ria.ru/20220909/zoopark-1815800420.html

В Уфе пожарные спасли 56 животных из контактного зоопарка в горящем ТЦ

В Уфе пожарные спасли 56 животных из контактного зоопарка в горящем ТЦ - РИА Новости, 09.09.2022

В Уфе пожарные спасли 56 животных из контактного зоопарка в горящем ТЦ

Пожарные спасли 56 животных из контактного зоопарка в горящем торговом центре в Уфе, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T23:31

2022-09-09T23:31

2022-09-09T23:32

происшествия

уфа

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пожарные спасли 56 животных из контактного зоопарка в горящем торговом центре в Уфе, сообщает пресс-служба МЧС России.Вечером в пятницу загорелся уфимский торговый центр "Меркурий" на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Сообщалось, что пострадавших нет."Пожарно-спасательными подразделениями из контактного зоопарка в торговом центре были спасены 56 животных, среди которых обезьяны, совы, еноты, лисы и другие. Ни одно животное не пострадало", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220908/kitay-1815452152.html

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2022

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происшествия, уфа, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)