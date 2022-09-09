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В Уфе из горящего ТЦ эвакуировали зоопарк - РИА Новости, 09.09.2022
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В Уфе из горящего ТЦ эвакуировали зоопарк
В Уфе из горящего ТЦ эвакуировали зоопарк - РИА Новости, 09.09.2022
В Уфе из горящего ТЦ эвакуировали зоопарк
Спасатели эвакуировали зоопарк из горящего здания торгового центра в Уфе, сообщил начальник ГУ МЧС по Башкирии Марат Латыпов. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T22:43
2022-09-09T22:43
происшествия
уфа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 9 сен - РИА Новости. Спасатели эвакуировали зоопарк из горящего здания торгового центра в Уфе, сообщил начальник ГУ МЧС по Башкирии Марат Латыпов.Вечером в пятницу загорелся уфимский торговый центр "Меркурий" на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Сообщалось, что пострадавших нет."По ходу тушения эвакуирован зоопарк, который здесь находился", - сказал Латыпов в видеообращении, которое распространила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.
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происшествия, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Уфа, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
22:43 09.09.2022
 
В Уфе из горящего ТЦ эвакуировали зоопарк

Спасатели эвакуировали зоопарк из горящего ТЦ "Меркурий" в Уфе

© МЧС РоссииКотенок на руках сотрудника МЧС России
Котенок на руках сотрудника МЧС России
© МЧС России
Котенок на руках сотрудника МЧС России. Архивное фото
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УФА, 9 сен - РИА Новости. Спасатели эвакуировали зоопарк из горящего здания торгового центра в Уфе, сообщил начальник ГУ МЧС по Башкирии Марат Латыпов.
Вечером в пятницу загорелся уфимский торговый центр "Меркурий" на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Сообщалось, что пострадавших нет.
"По ходу тушения эвакуирован зоопарк, который здесь находился", - сказал Латыпов в видеообращении, которое распространила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.
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ПроисшествияУфаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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