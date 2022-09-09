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Экономист назвал страну, которая будет голодать этой зимой - РИА Новости, 09.09.2022
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Экономист назвал страну, которая будет голодать этой зимой
Экономист назвал страну, которая будет голодать этой зимой - РИА Новости, 09.09.2022
Экономист назвал страну, которая будет голодать этой зимой
На фоне вывоза украинского продовольствия в рамках "продуктовой сделки" единственной страной, которая зимой столкнется с голодом, может стать Украина. Об этом... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T03:13
2022-09-09T09:23
экономика
евросоюз
украина
африка
россия
егор клопенко
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. На фоне вывоза украинского продовольствия в рамках "продуктовой сделки" единственной страной, которая зимой столкнется с голодом, может стать Украина. Об этом рассказал агентству "Прайм" экономист Егор Клопенко.По словам эксперта, долг Украины перед странами Запада за полгода вырос на 70-100 миллиардов долларов. Киев не сможет расплатиться, поэтому Европа берет зерном, считает Клопенко. Итогом такого "бартера" может стать глубокий продовольственный кризис в стране.Экономист отметил, что европейцы не признают, что зерно поступает не в Африку. При этом он подчеркнул, что продовольствие в регион поставит Россия, планирующая собрать рекордный урожай. Таким образом, в России, Африке, странах ЕС и на Ближнем Востоке в эту зиму голодать не будут, чего нельзя сказать об Украине, заключил эксперт.
https://ria.ru/20220908/zerno-1815443491.html
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экономика, евросоюз, украина, африка, россия, егор клопенко
Экономика, Евросоюз, Украина, Африка, Россия, Егор Клопенко
03:13 09.09.2022 (обновлено: 09:23 09.09.2022)
 
Экономист назвал страну, которая будет голодать этой зимой

Экономист Клопенко: Украина рискует столкнуться с голодом зимой из-за "продуктовой сделки"

© РИА Новости / Н. Селюченко / Перейти в медиабанкПшеница в Киевской области
Пшеница в Киевской области - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Н. Селюченко
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Пшеница в Киевской области. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. На фоне вывоза украинского продовольствия в рамках "продуктовой сделки" единственной страной, которая зимой столкнется с голодом, может стать Украина. Об этом рассказал агентству "Прайм" экономист Егор Клопенко.
По словам эксперта, долг Украины перед странами Запада за полгода вырос на 70-100 миллиардов долларов. Киев не сможет расплатиться, поэтому Европа берет зерном, считает Клопенко. Итогом такого "бартера" может стать глубокий продовольственный кризис в стране.
Экономист отметил, что европейцы не признают, что зерно поступает не в Африку. При этом он подчеркнул, что продовольствие в регион поставит Россия, планирующая собрать рекордный урожай. Таким образом, в России, Африке, странах ЕС и на Ближнем Востоке в эту зиму голодать не будут, чего нельзя сказать об Украине, заключил эксперт.
Судно RAHMI YAGGI в порту Черноморска - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
Вчера, 16:21
СМИ узнали, сколько зерна, вывезенного с Украины, поступило в ЕС
 
ЭкономикаЕвросоюзУкраинаАфрикаРоссияЕгор Клопенко
 
 
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