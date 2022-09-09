https://ria.ru/20220909/zaryade-1815375646.html

Флешмобы, рэп-баттлы и лекции: как "Зарядье" отметит день рождения

Флешмобы, рэп-баттлы и лекции: как "Зарядье" отметит день рождения - РИА Новости, 09.09.2022

Флешмобы, рэп-баттлы и лекции: как "Зарядье" отметит день рождения

Девятого сентября "Зарядью" исполнится пять лет. К празднику подготовили различные мероприятия, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T10:00

2022-09-09T10:00

2022-09-09T10:09

культура

новости культуры

парк "зарядье"

зарядье

концертный зал "зарядье"

праздник

александр олешко

сергей капков

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Девятого сентября "Зарядью" исполнится пять лет. К празднику подготовили различные мероприятия, сообщает пресс-служба. В пятницу, 9 сентября, в "Зарядье" откроются две выставки. "ВЫПУСК'22" впервые на одной площадке соберет работы учеников 14 художественных вузов столицы. В экспозиции "ЛИКОВ" — фрагменты фресок домонгольского периода иконописца Олисея Гречина. Они были восстановлены при реконструкции храма Спаса на Нередице в Великом Новгороде. 10 и 11 сентября с 14.00 и до полуночи в парке — концерты проекта "Уличный артист". Гости могут принять в них участие и проявить себя. Запланированы флешмобы от знаменитых хореографов. Среди них Юлиана Бухольц, Саша Тронов, Александр Могилев. Антоха МС, Therr Maitz (Антон Беляев), Ваня Дмитриенко и другие выступят с коллективами проекта "Московское долголетие" и уличными музыкантами.На дне рождения парка Теона Дольникова, Глеб Калюжный, Аглая Шиловская, Валерия Шкирандо и Александр Олешко исполнят песни из советских фильмов о школе. Также в программе шоу "Белый цирк", Фикси-шоу и многое другое. Гости праздника смогут посетить разнообразные мастер-классы, лекции, творческие встречи. Например, пообщаться с шеф-редактором киностудии "Союзмультфильм" Сергеем Капковым и узнать от молодых ученых, что такое генная терапия и какие загадки хранит Арктика.

https://ria.ru/20220907/moskva-1815150973.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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