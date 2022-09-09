https://ria.ru/20220909/zaryade-1815375646.html
Флешмобы, рэп-баттлы и лекции: как "Зарядье" отметит день рождения
Флешмобы, рэп-баттлы и лекции: как "Зарядье" отметит день рождения - РИА Новости, 09.09.2022
Флешмобы, рэп-баттлы и лекции: как "Зарядье" отметит день рождения
Девятого сентября "Зарядью" исполнится пять лет. К празднику подготовили различные мероприятия, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T10:00
2022-09-09T10:00
2022-09-09T10:09
культура
новости культуры
парк "зарядье"
зарядье
концертный зал "зарядье"
праздник
александр олешко
сергей капков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739878471_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5859171281bd66b8fb92ba6b3b7fe280.jpg
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Девятого сентября "Зарядью" исполнится пять лет. К празднику подготовили различные мероприятия, сообщает пресс-служба. В пятницу, 9 сентября, в "Зарядье" откроются две выставки. "ВЫПУСК'22" впервые на одной площадке соберет работы учеников 14 художественных вузов столицы. В экспозиции "ЛИКОВ" — фрагменты фресок домонгольского периода иконописца Олисея Гречина. Они были восстановлены при реконструкции храма Спаса на Нередице в Великом Новгороде. 10 и 11 сентября с 14.00 и до полуночи в парке — концерты проекта "Уличный артист". Гости могут принять в них участие и проявить себя. Запланированы флешмобы от знаменитых хореографов. Среди них Юлиана Бухольц, Саша Тронов, Александр Могилев. Антоха МС, Therr Maitz (Антон Беляев), Ваня Дмитриенко и другие выступят с коллективами проекта "Московское долголетие" и уличными музыкантами.На дне рождения парка Теона Дольникова, Глеб Калюжный, Аглая Шиловская, Валерия Шкирандо и Александр Олешко исполнят песни из советских фильмов о школе. Также в программе шоу "Белый цирк", Фикси-шоу и многое другое. Гости праздника смогут посетить разнообразные мастер-классы, лекции, творческие встречи. Например, пообщаться с шеф-редактором киностудии "Союзмультфильм" Сергеем Капковым и узнать от молодых ученых, что такое генная терапия и какие загадки хранит Арктика.
https://ria.ru/20220907/moskva-1815150973.html
великий новгород
арктика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739878471_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6c569e9183c1dd3b8b4abfefc287f83d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, парк "зарядье", зарядье, концертный зал "зарядье", праздник, александр олешко, сергей капков, великий новгород, арктика, therr maitz, союзмультфильм, куда сходить
Культура, Новости культуры, Парк "Зарядье", Зарядье, Концертный зал "Зарядье", Праздник, Александр Олешко, Сергей Капков, Великий Новгород, Арктика, Therr Maitz, Союзмультфильм, куда сходить
10:00 09.09.2022 (обновлено: 10:09 09.09.2022)
Флешмобы, рэп-баттлы и лекции: как "Зарядье" отметит день рождения
Парк "Зарядье" отпразднует пятилетие 9-11 сентября
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Девятого сентября "Зарядью" исполнится пять лет. К празднику подготовили различные мероприятия, сообщает пресс-служба.
В пятницу, 9 сентября, в "Зарядье" откроются две выставки. "ВЫПУСК'22" впервые на одной площадке соберет работы учеников 14 художественных вузов столицы. В экспозиции "ЛИКОВ" — фрагменты фресок домонгольского периода иконописца Олисея Гречина. Они были восстановлены при реконструкции храма Спаса на Нередице в Великом Новгороде.
10 и 11 сентября с 14.00 и до полуночи в парке — концерты проекта "Уличный артист". Гости могут принять в них участие и проявить себя.
Запланированы флешмобы от знаменитых хореографов. Среди них Юлиана Бухольц, Саша Тронов, Александр Могилев. Антоха МС, Therr Maitz (Антон Беляев), Ваня Дмитриенко и другие выступят с коллективами проекта "Московское долголетие" и уличными музыкантами.
На дне рождения парка Теона Дольникова, Глеб Калюжный, Аглая Шиловская, Валерия Шкирандо и Александр Олешко исполнят песни из советских фильмов о школе. Также в программе шоу "Белый цирк", Фикси-шоу и многое другое.
Гости праздника смогут посетить разнообразные мастер-классы, лекции, творческие встречи. Например, пообщаться с шеф-редактором киностудии "Союзмультфильм" Сергеем Капковым и узнать от молодых ученых, что такое генная терапия и какие загадки хранит Арктика.