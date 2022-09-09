https://ria.ru/20220909/yashin-1815635089.html
Суд продлил арест Яшину* по делу о фейках об армии
Суд продлил арест Яшину* по делу о фейках об армии - РИА Новости, 09.09.2022
Суд продлил арест Яшину* по делу о фейках об армии
Басманный суд Москвы в пятницу продлил арест муниципальному депутату Илье Яшину* по делу о распространении фейков про российскую армию, передает корреспондент... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T13:24
2022-09-09T13:24
2022-09-09T13:24
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политика
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу продлил арест муниципальному депутату Илье Яшину* по делу о распространении фейков про российскую армию, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Яшину* меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласила решение судья Евгения Николаева.Судебное заседание было закрыто от слушателей по ходатайству следствия. Яшин* и его защита возражали против его удовлетворения, назвав прошение немотивированным. Тем не менее судья заняла сторону следователя, прессу и родителей Яшина* попросили покинуть зал заседаний. Публику пригласили назад на оглашение итогового решения.Яшин* был арестован в середине июля по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение фейков об использовании ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти).Поводом для возбуждения уголовного дела стал его ролик на YouTube о событиях в Буче. Вину он не признает и считает своё дело политически мотивированным. Политику грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.В середине июля Яшина* также внесли в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20220908/feyki-1815378535.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, россия, илья яшин, вооруженные силы рф, иноагенты, политика
Происшествия, Москва, Россия, Илья Яшин, Вооруженные силы РФ, иноагенты, Политика
Суд продлил арест Яшину* по делу о фейках об армии
Басманный суд Москвы продлил арест муниципальному депутату Яшину по делу о фейках об армии
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу продлил арест муниципальному депутату Илье Яшину* по делу о распространении фейков про российскую армию, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Яшину* меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласила решение судья Евгения Николаева.
Судебное заседание было закрыто от слушателей по ходатайству следствия. Яшин* и его защита возражали против его удовлетворения, назвав прошение немотивированным. Тем не менее судья заняла сторону следователя, прессу и родителей Яшина* попросили покинуть зал заседаний. Публику пригласили назад на оглашение итогового решения.
Яшин* был арестован в середине июля по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение фейков об использовании ВС РФ
по мотивам политической или иной ненависти).
Поводом для возбуждения уголовного дела стал его ролик на YouTube о событиях в Буче
. Вину он не признает и считает своё дело политически мотивированным. Политику грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
В середине июля Яшина* также внесли в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента