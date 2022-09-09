Магия скульптуры: что показывают на выставке Даши Намдакова в Красноярске
Выставка "Трансформация" открылась 19 августа (на фото – литая алюминиевая скульптура "Идея").
Выставка "Трансформация" открылась 19 августа (на фото – литая алюминиевая скульптура "Идея").
Даши Намдаков – заслуженный художник РФ.
Его работы хранятся в фондах Эрмитажа и этнографического музея в Санкт-Петербурге, музея Востока и музея современного искусства в Москве, а также во многих галереях мира.
Его работы хранятся в фондах Эрмитажа и этнографического музея в Санкт-Петербурге, музея Востока и музея современного искусства в Москве, а также во многих галереях мира.
На выставке представлены экспонаты из Красноярского художественного музея имени В.И. Сурикова, арт-фонда Даши Намдакова, галереи Виктора Бронштейна и частной коллекции (на фото – бронзовая скульптура "Нежность").
На выставке представлены экспонаты из Красноярского художественного музея имени В.И. Сурикова, арт-фонда Даши Намдакова, галереи Виктора Бронштейна и частной коллекции (на фото – бронзовая скульптура "Нежность").
Гости могут посмотреть как на ранние произведения мастера (начала 2000-х годов), так и на современные.
Гости могут посмотреть как на ранние произведения мастера (начала 2000-х годов), так и на современные.
Скульптуры авторства Даши украшают города России, Центральной Азии, Европы (на фото – бронзовый экспонат "Единорог").
Скульптуры авторства Даши украшают города России, Центральной Азии, Европы (на фото – бронзовый экспонат "Единорог").
В экспозицию входит около 60 работ (на фото – "Отец Байкал", бронза).
В экспозицию входит около 60 работ (на фото – "Отец Байкал", бронза).
Посетители могут проследить, как менялся стиль художника на протяжении его творческого пути (на фото – работа "Начало").
Посетители могут проследить, как менялся стиль художника на протяжении его творческого пути (на фото – работа "Начало").
Любимые образы Намдакова – шаманы, воины, амазонки (на фото), многоликие и многорукие сказочные существа.
Любимые образы Намдакова – шаманы, воины, амазонки (на фото), многоликие и многорукие сказочные существа.
Его творчество построено на контрастах: он сочетает фантастичность с элементами натурализма (на фото, слева направо – скульптуры "Виктория" и "Полет").
Его творчество построено на контрастах: он сочетает фантастичность с элементами натурализма (на фото, слева направо – скульптуры "Виктория" и "Полет").
Скульптор смешивает традиции Востока, Античного мира, Африки и, конечно, родной Бурятии (на фото – "Лицо Африки").
Скульптор смешивает традиции Востока, Античного мира, Африки и, конечно, родной Бурятии (на фото – "Лицо Африки").
Одна из самых известных работ Намдакова – "Царская охота". Композиция посвящена героическому мифу древних кочевников Евразии.
Одна из самых известных работ Намдакова – "Царская охота". Композиция посвящена героическому мифу древних кочевников Евразии.
Специально для выставки был создан фильм "Трансформация". Эта и другие художественные и документальные ленты о скульпторе будут транслироваться в мультимедийной зоне музея (на фото – фрагмент бронзового экспоната "Катарсис").
Специально для выставки был создан фильм "Трансформация". Эта и другие художественные и документальные ленты о скульпторе будут транслироваться в мультимедийной зоне музея (на фото – фрагмент бронзового экспоната "Катарсис").
Экспозиция посвящена 55-летию автора и 35-летию регионального отделения Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской академии художеств в Красноярске (на фото –бронзовая скульптура "Энергия").
Экспозиция посвящена 55-летию автора и 35-летию регионального отделения Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской академии художеств в Красноярске (на фото –бронзовая скульптура "Энергия").
Выставка продлится до 13 ноября (на фото – "Воспоминание о будущем").
Выставка продлится до 13 ноября (на фото – "Воспоминание о будущем").