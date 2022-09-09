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Магия скульптуры: что показывают на выставке Даши Намдакова в Красноярске - РИА Новости, 09.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220909/vystavka-1815353180.html
Магия скульптуры: что показывают на выставке Даши Намдакова в Красноярске
Магия скульптуры: что показывают на выставке Даши Намдакова в Красноярске - РИА Новости, 09.09.2022
Магия скульптуры: что показывают на выставке Даши Намдакова в Красноярске
В Красноярском художественном музее имени В.И. Сурикова проходит выставка бурятского скульптора и художника Даши Намдакова. Самые занимательные экспонаты — в... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T13:09
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фото
культура
выставки
красноярск
даши намдаков
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В Красноярском художественном музее имени В.И. Сурикова проходит выставка бурятского скульптора и художника Даши Намдакова. Самые занимательные экспонаты — в фотоленте РИА Новости.
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фото, фото, выставки, красноярск, даши намдаков
Фото, Культура, Выставки, Красноярск, Даши Намдаков
13:09 09.09.2022 (обновлено: 13:19 09.09.2022)
 

Магия скульптуры: что показывают на выставке Даши Намдакова в Красноярске

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В Красноярском художественном музее имени В.И. Сурикова проходит выставка бурятского скульптора и художника Даши Намдакова. Самые занимательные экспонаты — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

Выставка "Трансформация" открылась 19 августа (на фото – литая алюминиевая скульптура "Идея").

Литая алюминиевая скульптура Идея работы бурятского скульптора Даши Намдакова на его выставке Трансформация в Красноярске
1 из 15

Выставка "Трансформация" открылась 19 августа (на фото – литая алюминиевая скульптура "Идея").

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

Даши Намдаков – заслуженный художник РФ.

Фотопортрет работающего в мастерской Даши Намдакова на его выставке Трансформация в Красноярске
2 из 15

Даши Намдаков – заслуженный художник РФ.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

Его работы хранятся в фондах Эрмитажа и этнографического музея в Санкт-Петербурге, музея Востока и музея современного искусства в Москве, а также во многих галереях мира.

Посетительница рассматривает бронзовую скульптуру Утро работы бурятского скульптора Даши Намдакова на его выставке Трансформация в Красноярске
3 из 15

Его работы хранятся в фондах Эрмитажа и этнографического музея в Санкт-Петербурге, музея Востока и музея современного искусства в Москве, а также во многих галереях мира.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

На выставке представлены экспонаты из Красноярского художественного музея имени В.И. Сурикова, арт-фонда Даши Намдакова, галереи Виктора Бронштейна и частной коллекции (на фото – бронзовая скульптура "Нежность").

Бронзовая скульптура Нежность работы бурятского скульптора Даши Намдакова на его выставке Трансформация в Красноярске
4 из 15

На выставке представлены экспонаты из Красноярского художественного музея имени В.И. Сурикова, арт-фонда Даши Намдакова, галереи Виктора Бронштейна и частной коллекции (на фото – бронзовая скульптура "Нежность").

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

Гости могут посмотреть как на ранние произведения мастера (начала 2000-х годов), так и на современные.

Посетительница рассматривает бронзовую скульптуру Полет работы бурятского скульптора Даши Намдакова на его выставке Трансформация в Красноярске
5 из 15

Гости могут посмотреть как на ранние произведения мастера (начала 2000-х годов), так и на современные.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

Скульптуры авторства Даши украшают города России, Центральной Азии, Европы (на фото – бронзовый экспонат "Единорог").

Бронзовая скульптура (на переднем плане) Единорог работы бурятского скульптора Даши Намдакова на его выставке Трансформация в Красноярске
6 из 15

Скульптуры авторства Даши украшают города России, Центральной Азии, Европы (на фото – бронзовый экспонат "Единорог").

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

В экспозицию входит около 60 работ (на фото – "Отец Байкал", бронза).

Бронзовая скульптура Отец Байкал работы бурятского скульптора Даши Намдакова на его выставке Трансформация в Красноярске
7 из 15

В экспозицию входит около 60 работ (на фото – "Отец Байкал", бронза).

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

Посетители могут проследить, как менялся стиль художника на протяжении его творческого пути (на фото – работа "Начало").

Бронзовая скульптура Начало работы бурятского скульптора Даши Намдакова на его выставке Трансформация в Красноярске
8 из 15

Посетители могут проследить, как менялся стиль художника на протяжении его творческого пути (на фото – работа "Начало").

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

Любимые образы Намдакова – шаманы, воины, амазонки (на фото), многоликие и многорукие сказочные существа.

Посетительница возле бронзовой скульптуры Амазонки работы бурятского скульптора Даши Намдакова на его выставке Трансформация в Красноярске
9 из 15

Любимые образы Намдакова – шаманы, воины, амазонки (на фото), многоликие и многорукие сказочные существа.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

Его творчество построено на контрастах: он сочетает фантастичность с элементами натурализма (на фото, слева направо – скульптуры "Виктория" и "Полет").

Бронзовые скульптуры Виктория и Полет работы бурятского скульптора Даши Намдакова на его выставке Трансформация в Красноярске
10 из 15

Его творчество построено на контрастах: он сочетает фантастичность с элементами натурализма (на фото, слева направо – скульптуры "Виктория" и "Полет").

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

Скульптор смешивает традиции Востока, Античного мира, Африки и, конечно, родной Бурятии (на фото – "Лицо Африки").

Посетительница возле бронзовой скульптуры Лицо Африки работы бурятского скульптора Даши Намдакова на его выставке Трансформация в Красноярске
11 из 15

Скульптор смешивает традиции Востока, Античного мира, Африки и, конечно, родной Бурятии (на фото – "Лицо Африки").

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

Одна из самых известных работ Намдакова – "Царская охота". Композиция посвящена героическому мифу древних кочевников Евразии.

Бронзовая модель скульптурной композиции Царская охота работы бурятского скульптора Даши Намдакова на его выставке Трансформация
12 из 15

Одна из самых известных работ Намдакова – "Царская охота". Композиция посвящена героическому мифу древних кочевников Евразии.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

Специально для выставки был создан фильм "Трансформация". Эта и другие художественные и документальные ленты о скульпторе будут транслироваться в мультимедийной зоне музея (на фото – фрагмент бронзового экспоната "Катарсис").

Фрагмент бронзовой скульптуры Катарсис работы бурятского скульптора Даши Намдакова на его выставке Трансформация в Красноярске
13 из 15

Специально для выставки был создан фильм "Трансформация". Эта и другие художественные и документальные ленты о скульпторе будут транслироваться в мультимедийной зоне музея (на фото – фрагмент бронзового экспоната "Катарсис").

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

Экспозиция посвящена 55-летию автора и 35-летию регионального отделения Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской академии художеств в Красноярске (на фото –бронзовая скульптура "Энергия").

Бронзовая скульптура Энергия работы бурятского скульптора Даши Намдакова на его выставке Трансформация в Красноярске
14 из 15

Экспозиция посвящена 55-летию автора и 35-летию регионального отделения Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской академии художеств в Красноярске (на фото –бронзовая скульптура "Энергия").

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

Выставка продлится до 13 ноября (на фото – "Воспоминание о будущем").

Бронзовая скульптура Воспоминание о будущем работы бурятского скульптора Даши Намдакова на его выставке Трансформация в Красноярске
15 из 15

Выставка продлится до 13 ноября (на фото – "Воспоминание о будущем").

© РИА Новости / Илья Наймушин
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КультураФотоВыставкиКрасноярскДаши Намдаков
 
 
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