https://ria.ru/20220909/vystavka-1815353180.html

Магия скульптуры: что показывают на выставке Даши Намдакова в Красноярске

Магия скульптуры: что показывают на выставке Даши Намдакова в Красноярске - РИА Новости, 09.09.2022

Магия скульптуры: что показывают на выставке Даши Намдакова в Красноярске

В Красноярском художественном музее имени В.И. Сурикова проходит выставка бурятского скульптора и художника Даши Намдакова. Самые занимательные экспонаты — в... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T13:09

2022-09-09T13:09

2022-09-09T13:19

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красноярск

даши намдаков

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В Красноярском художественном музее имени В.И. Сурикова проходит выставка бурятского скульптора и художника Даши Намдакова. Самые занимательные экспонаты — в фотоленте РИА Новости.

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