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В Карелии явка на выборах составила 9,58 процента - РИА Новости, 09.09.2022
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В Карелии явка на выборах составила 9,58 процента
В Карелии явка на выборах составила 9,58 процента - РИА Новости, 09.09.2022
В Карелии явка на выборах составила 9,58 процента
Явка избирателей на выборах главы Карелии в первый день голосования составила 9,58%, сообщает ЦИК республики. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T22:59
2022-09-09T22:59
политика
артур парфенчиков
республика карелия
россия
единая россия
единый день голосования — 2022
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах главы Карелии в первый день голосования составила 9,58%, сообщает ЦИК республики."В 20.00 закрылись все 463 избирательных участка по всей республике. Завершился первый из трех дней голосования на выборах главы Республики Карелия. Явка по состоянию на 20.00 составила 9,58% (48 388 человек)", - сообщает ЦИК Карелии на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Отмечается, что на избирательных участках присутствовали более 600 наблюдателей, в том числе и общественные наблюдатели, а также наблюдатели-блогеры.В Карелии проходят выборы главы республики, а также ряд муниципальных избирательных кампаний в 11 муниципальных районах республики. Проголосовать можно в течение трех дней: 9, 10 и 11 сентября. Избирательные участки открыты ежедневно с 8.00 до 20.00. По данным ЦИК Карелии, в списки избирателей включены 504 845 человек.На должность главы Карелии претендуют: действующий глава региона Артур Парфенчиков ("Единая Россия"), Анатолий Дударин (Демократическая партия России), Иван Кадаяс (партия "Родина"), Андрей Рогалевич ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") и Евгений Ульянов (КПРФ).
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политика, артур парфенчиков, республика карелия, россия, единая россия, единый день голосования — 2022
Политика, Артур Парфенчиков, Республика Карелия, Россия, Единая Россия, Единый день голосования — 2022
22:59 09.09.2022
 
В Карелии явка на выборах составила 9,58 процента

В Карелии явка на выборах главы в первый день составила 9,58 процента

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкПереносные урны для голосования на избирательном участке
Переносные урны для голосования на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Переносные урны для голосования на избирательном участке
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах главы Карелии в первый день голосования составила 9,58%, сообщает ЦИК республики.
"В 20.00 закрылись все 463 избирательных участка по всей республике. Завершился первый из трех дней голосования на выборах главы Республики Карелия. Явка по состоянию на 20.00 составила 9,58% (48 388 человек)", - сообщает ЦИК Карелии на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что на избирательных участках присутствовали более 600 наблюдателей, в том числе и общественные наблюдатели, а также наблюдатели-блогеры.
В Карелии проходят выборы главы республики, а также ряд муниципальных избирательных кампаний в 11 муниципальных районах республики. Проголосовать можно в течение трех дней: 9, 10 и 11 сентября. Избирательные участки открыты ежедневно с 8.00 до 20.00. По данным ЦИК Карелии, в списки избирателей включены 504 845 человек.
На должность главы Карелии претендуют: действующий глава региона Артур Парфенчиков ("Единая Россия"), Анатолий Дударин (Демократическая партия России), Иван Кадаяс (партия "Родина"), Андрей Рогалевич ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") и Евгений Ульянов (КПРФ).
Экран с символикой ЕДГ-2022 в ЦИК в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
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ПолитикаАртур ПарфенчиковРеспублика КарелияРоссияЕдиная РоссияЕдиный день голосования — 2022
 
 
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