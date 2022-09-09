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В Карелии явка на выборах составила 9,58 процента

В Карелии явка на выборах составила 9,58 процента - РИА Новости, 09.09.2022

В Карелии явка на выборах составила 9,58 процента

Явка избирателей на выборах главы Карелии в первый день голосования составила 9,58%, сообщает ЦИК республики. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T22:59

2022-09-09T22:59

2022-09-09T22:59

политика

артур парфенчиков

республика карелия

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единая россия

единый день голосования — 2022

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах главы Карелии в первый день голосования составила 9,58%, сообщает ЦИК республики."В 20.00 закрылись все 463 избирательных участка по всей республике. Завершился первый из трех дней голосования на выборах главы Республики Карелия. Явка по состоянию на 20.00 составила 9,58% (48 388 человек)", - сообщает ЦИК Карелии на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Отмечается, что на избирательных участках присутствовали более 600 наблюдателей, в том числе и общественные наблюдатели, а также наблюдатели-блогеры.В Карелии проходят выборы главы республики, а также ряд муниципальных избирательных кампаний в 11 муниципальных районах республики. Проголосовать можно в течение трех дней: 9, 10 и 11 сентября. Избирательные участки открыты ежедневно с 8.00 до 20.00. По данным ЦИК Карелии, в списки избирателей включены 504 845 человек.На должность главы Карелии претендуют: действующий глава региона Артур Парфенчиков ("Единая Россия"), Анатолий Дударин (Демократическая партия России), Иван Кадаяс (партия "Родина"), Андрей Рогалевич ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") и Евгений Ульянов (КПРФ).

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политика, артур парфенчиков, республика карелия, россия, единая россия, единый день голосования — 2022