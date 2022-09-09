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Во Владимирской области явка на выборах составила 11,21 процента - РИА Новости, 09.09.2022
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Во Владимирской области явка на выборах составила 11,21 процента
Во Владимирской области явка на выборах составила 11,21 процента - РИА Новости, 09.09.2022
Во Владимирской области явка на выборах составила 11,21 процента
Явка на досрочных выборах губернатора Владимирской области в первый день голосования составила 11,21%, сообщила избирательная комиссия региона. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T22:00
2022-09-09T22:00
политика
александр авдеев (дипломат)
владимир путин
владимир сипягин
владимирская область
россия
единая россия
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РЯЗАНЬ, 9 сен – РИА Новости. Явка на досрочных выборах губернатора Владимирской области в первый день голосования составила 11,21%, сообщила избирательная комиссия региона.Голосование в регионе проводится 9-11 сентября с 8.00 до 20.00. Зарегистрированы пять кандидатов в губернаторы: временно исполняющий обязанности главы региона Александр Авдеев от "Единой России", Сергей Бирюков от партии "Справедливая Россия – За правду", Сергей Корнишов от ЛДПР, Антон Сидорко от КПРФ и Александр Субботин от "Партии роста"."По состоянию на 20.00 на досрочных выборах губернатора Владимирской области проголосовало 122 232 избирателя или 11,21%. Жалоб на нарушения в избирательную комиссию Владимирской области не поступало", - говорится в сообщении в Telegram-канале облизбиркома.Предыдущие выборы губернатора Владимирской области прошли в сентябре 2018 года в два тура, голосование на каждом из них проходило в один день. Итоговая явка избирателей тогда составила в первом туре 32,96%, во втором - 38,29%.В октябре прошлого года президент России Владимир Путин принял отставку прежнего губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, который решил перейти в Госдуму, и назначил врио главы региона Александра Авдеева.
https://ria.ru/20220905/navalnyy-1814518143.html
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политика, александр авдеев (дипломат), владимир путин, владимир сипягин, владимирская область, россия, единая россия, лдпр, партия роста, единый день голосования — 2022
Политика, Александр Авдеев (дипломат), Владимир Путин, Владимир Сипягин, Владимирская область, Россия, Единая Россия, ЛДПР, Партия Роста, Единый день голосования — 2022
22:00 09.09.2022
 
Во Владимирской области явка на выборах составила 11,21 процента

Во Владимирской области явка на выборах губернатора в первый день составила 11,21 процента

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкИзбирательница заполняет заявление
Избирательница заполняет заявление - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Избирательница заполняет заявление. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 9 сен – РИА Новости. Явка на досрочных выборах губернатора Владимирской области в первый день голосования составила 11,21%, сообщила избирательная комиссия региона.
Голосование в регионе проводится 9-11 сентября с 8.00 до 20.00. Зарегистрированы пять кандидатов в губернаторы: временно исполняющий обязанности главы региона Александр Авдеев от "Единой России", Сергей Бирюков от партии "Справедливая Россия – За правду", Сергей Корнишов от ЛДПР, Антон Сидорко от КПРФ и Александр Субботин от "Партии роста".
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"По состоянию на 20.00 на досрочных выборах губернатора Владимирской области проголосовало 122 232 избирателя или 11,21%. Жалоб на нарушения в избирательную комиссию Владимирской области не поступало", - говорится в сообщении в Telegram-канале облизбиркома.
Предыдущие выборы губернатора Владимирской области прошли в сентябре 2018 года в два тура, голосование на каждом из них проходило в один день. Итоговая явка избирателей тогда составила в первом туре 32,96%, во втором - 38,29%.
В октябре прошлого года президент России Владимир Путин принял отставку прежнего губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, который решил перейти в Госдуму, и назначил врио главы региона Александра Авдеева.
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ПолитикаАлександр Авдеев (дипломат)Владимир ПутинВладимир СипягинВладимирская областьРоссияЕдиная РоссияЛДПРПартия РостаЕдиный день голосования — 2022
 
 
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