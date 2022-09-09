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В Москве явка на муниципальных выборах составила 16,7 процента
В Москве явка на муниципальных выборах составила 16,7 процента - РИА Новости, 09.09.2022
В Москве явка на муниципальных выборах составила 16,7 процента
Общая явка на муниципальные выборы в Москве на 20.00 составляет 16,7%, сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T21:26
2022-09-09T21:26
2022-09-09T21:43
политика
москва
госдума рф
единый день голосования — 2022
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Общая явка на муниципальные выборы в Москве на 20.00 составляет 16,7%, сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами.Общая явка по Москве на 20.00 по данным Общественного штаба - 16,7%. Выдано электронных бюллетеней - 1 006 499, проголосовало на участках - 195 824 человека."Сопоставимые с предыдущими электоральным циклом, это, напомню, выборы в Госдуму. Хотя при этом традиционно муниципальные выборы в нашей стране, в нашем городе, прямо скажем, не пользуется большой популярностью у горожан. Хотя мы не перестаём повторяться, что муниципальные депутаты самые близкие представители власти для горожан", - сказал глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалёв.Предыдущие масштабные выборы в Советы депутатов муниципальных образований города Москвы состоялись 10 сентября 2017 года в единый день голосования. Явка на выборах составила 14,82%.
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политика, москва, госдума рф, единый день голосования — 2022
Политика, Москва, Госдума РФ, Единый день голосования — 2022
21:26 09.09.2022 (обновлено: 21:43 09.09.2022)
В Москве явка на муниципальных выборах составила 16,7 процента
В Москве общая явка на муниципальных выборах на 20:00 составила 16,7 процента