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В Рязанской области явка на выборах составила 17,75 процента

В Рязанской области явка на выборах составила 17,75 процента - РИА Новости, 09.09.2022

В Рязанской области явка на выборах составила 17,75 процента

Явка избирателей в первый день голосования на выборах в Рязанской области составила 17,75%, сообщила избирательная комиссия региона. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T21:20

2022-09-09T21:20

2022-09-09T21:44

политика

павел малков

рязанская область

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лдпр

единый день голосования — 2022

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РЯЗАНЬ, 9 сен – РИА Новости. Явка избирателей в первый день голосования на выборах в Рязанской области составила 17,75%, сообщила избирательная комиссия региона.Голосование в Рязанской области проводится в течение 9, 10 и 11 сентября с 8.00 до 20.00. В регионе выбирают губернатора, в нескольких районах также проводятся выборы в органы местного самоуправления. На пост главы региона претендуют пятеро: временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков, выдвинутый "Единой Россией", Григорий Парсентьев от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", Дмитрий Репников от ЛДПР, Наталья Рубина от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, Денис Сидоров от КПРФ."Завершился первый день голосования. Явка избирателей в Рязанской области по состоянию на 20.00 составила 17,75%", - говорится в сообщении в Telegram-канале облизбиркома.Предыдущие выборы губернатора Рязанской области состоялись 10 сентября 2017 года в один день. Итоговая явка тогда составила 36,15%.Президент РФ Владимир Путин 10 мая принял отставку губернатора Рязанской области Николая Любимова, который возглавлял регион с 2017 года. Врио губернатора был назначен Малков.

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политика, павел малков, рязанская область, россия, единая россия, лдпр, единый день голосования — 2022