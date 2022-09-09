https://ria.ru/20220909/vybory-1815774563.html

Политологи отметили хорошую явку на выборах в Москве

Политологи отметили хорошую явку на выборах в Москве - РИА Новости, 09.09.2022

Политологи отметили хорошую явку на выборах в Москве

Первый день голосования показал хорошую явку в Москве и не очень высокую в регионах, при этом выборы пока проходят без серьезных нарушений, рассказали РИА... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T20:15

2022-09-09T20:15

2022-09-09T20:15

политика

павел данилин

москва

тамбовская область

единый день голосования — 2022

россия

евгений минченко

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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Первый день голосования показал хорошую явку в Москве и не очень высокую в регионах, при этом выборы пока проходят без серьезных нарушений, рассказали РИА Новости российские политологи.По данным ЦИК, самая высокая явка на выборах губернаторов на 15:00 по московскому времени была в Тамбовской области (14,8%), самая низкая - в Карелии (3,9%). Московский штаб по наблюдению за выборами сообщал, что явка на муниципальных выборах в Москве составила 12,8% на 15:00 по московскому времени.ЯВКА В МОСКВЕ И В РЕГИОНАХДиректор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин заявил, что явка в первый день выборов в Москве оказалась очень высокой и предположил, что такой результат был достигнут из-за работы электронного голосования и программы "Миллион призов"."Надо сказать, что первый день выборов, по крайней мере в Москве, прошел крайне удачно, крайне успешно. Для муниципальных выборов результат, который мы видим по явке - это грандиозный результат… Конечно, здесь во многом сработала программа "Миллион призов", но, несмотря на это, электронное дистанционное голосование, как мы видим, работает очень хорошо даже на муниципальных выборах", - заявил он.Явка в регионах, по словам президента коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгения Минченко, оказалась не такой грандиозной. Он сказал, что она была невысокой, что ожидаемо."Явка, в общем-то, ожидаемая - невысокая. Явка разнообразная, но не слишком высокая, и это нормально", - заявил он и отметил, что такая явка характерна для многодневного голосования.ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫБОРОВДанилин отметил, что в первый день голосования не было зафиксировано больших нарушений, а наблюдатели работают хорошо и эффективно."Больших нарушений нет, не фиксируется. Организация выборов на должном, хорошем уровне. Наблюдатели от НОМа, от ОП РФ, от Общественной палаты Москвы работают хорошо и эффективно", - сказал он.Минченко заявил, что избирательные комиссии хорошо показали себя в первый день голосования."Что касается избиркомов, ну, у нас там уже отработанная система. Каждый год все это делается. Больших проблем нет… У нас у ЦИКа отработанная система - они достаточно быстро и оперативно реагируют (на обращения - ред.)", - объяснил он.Первый день голосования на осенних выборах проходит 9 сентября, в целом оно продлится три дня - до 11 сентября. Прямым голосованием избираются 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров.

https://ria.ru/20220909/medvedev-1815770026.html

https://ria.ru/20220909/ataki-1815763530.html

https://ria.ru/20220909/vybory-1815683018.html

https://ria.ru/20220909/vybory-1815591916.html

https://ria.ru/20220909/vybory-1815646900.html

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политика, павел данилин, москва, тамбовская область, единый день голосования — 2022, россия, евгений минченко