https://ria.ru/20220909/vybory-1815760752.html

DDoS-атаки на систему электронного голосования ведутся из всех стран

DDoS-атаки на систему электронного голосования ведутся из всех стран - РИА Новости, 09.09.2022

DDoS-атаки на систему электронного голосования ведутся из всех стран

DDoS-атаки на систему электронного голосования ведутся из всех стран, большое количество атак ожидается и 11 сентября, заявил РИА Новости зампред... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T19:14

2022-09-09T19:14

2022-09-09T19:14

политика

технологии

россия

дистанционное электронное голосование

единый день голосования — 2022

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. DDoS-атаки на систему электронного голосования ведутся из всех стран, большое количество атак ожидается и 11 сентября, заявил РИА Новости зампред территориальной избирательной комиссии по дистанционному электронному голосованию Олег Артамонов."В силу характера DDoS-атак - они из всех стран (ведутся на систему ДЭГ - ред.). То есть страна происхождения атаки в наше время уже не связана со страной проживания, работы атакующего", - рассказал Артамонов в кулуарах брифинга ситуационного центра общественного наблюдения за выборами.По его словам, "мощности для DDoS-атак" покупаются на черном рынке, поэтому чаще всего они исходят из нескольких стран одновременно."Как правило, в первые и последние дни голосования атак больше всего", - подчеркнул Артамонов.Выборы различных уровней проходят в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего пройдет около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.

https://ria.ru/20220909/kiberataki-1815759161.html

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политика, технологии, россия, дистанционное электронное голосование, единый день голосования — 2022