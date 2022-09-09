https://ria.ru/20220909/vybory-1815760752.html
DDoS-атаки на систему электронного голосования ведутся из всех стран
DDoS-атаки на систему электронного голосования ведутся из всех стран - РИА Новости, 09.09.2022
DDoS-атаки на систему электронного голосования ведутся из всех стран
DDoS-атаки на систему электронного голосования ведутся из всех стран, большое количество атак ожидается и 11 сентября, заявил РИА Новости зампред... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T19:14
2022-09-09T19:14
2022-09-09T19:14
политика
технологии
россия
дистанционное электронное голосование
единый день голосования — 2022
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. DDoS-атаки на систему электронного голосования ведутся из всех стран, большое количество атак ожидается и 11 сентября, заявил РИА Новости зампред территориальной избирательной комиссии по дистанционному электронному голосованию Олег Артамонов."В силу характера DDoS-атак - они из всех стран (ведутся на систему ДЭГ - ред.). То есть страна происхождения атаки в наше время уже не связана со страной проживания, работы атакующего", - рассказал Артамонов в кулуарах брифинга ситуационного центра общественного наблюдения за выборами.По его словам, "мощности для DDoS-атак" покупаются на черном рынке, поэтому чаще всего они исходят из нескольких стран одновременно."Как правило, в первые и последние дни голосования атак больше всего", - подчеркнул Артамонов.Выборы различных уровней проходят в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего пройдет около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.
https://ria.ru/20220909/kiberataki-1815759161.html
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политика, технологии, россия, дистанционное электронное голосование, единый день голосования — 2022
Политика, Технологии, Россия, Дистанционное электронное голосование, Единый день голосования — 2022
DDoS-атаки на систему электронного голосования ведутся из всех стран
Зампред ТИК Артамонов: DDoS-атаки на систему электронного голосования ведутся отовсюду
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. DDoS-атаки на систему электронного голосования ведутся из всех стран, большое количество атак ожидается и 11 сентября, заявил РИА Новости зампред территориальной избирательной комиссии по дистанционному электронному голосованию Олег Артамонов.
"В силу характера DDoS-атак - они из всех стран (ведутся на систему ДЭГ - ред.). То есть страна происхождения атаки в наше время уже не связана со страной проживания, работы атакующего", - рассказал Артамонов в кулуарах брифинга ситуационного центра общественного наблюдения за выборами.
По его словам, "мощности для DDoS-атак" покупаются на черном рынке, поэтому чаще всего они исходят из нескольких стран одновременно.
"Как правило, в первые и последние дни голосования атак больше всего", - подчеркнул Артамонов.
Выборы различных уровней проходят в России
в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего пройдет около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.