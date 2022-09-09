https://ria.ru/20220909/vybory-1815729926.html

Первый день выборов в России прошел спокойно, заявили эксперты

Первый день выборов в России прошел спокойно, заявили эксперты - РИА Новости, 09.09.2022

Первый день выборов в России прошел спокойно, заявили эксперты

Первый день выборов в России начался спокойно, без громких эксцессов, к их организации хорошо подготовились, хотя привлечь избирателей к региональным и... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T17:43

2022-09-09T17:43

2022-09-09T17:43

россия

политика

виктор потуремский

цик рф

единый день голосования — 2022

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Первый день выборов в России начался спокойно, без громких эксцессов, к их организации хорошо подготовились, хотя привлечь избирателей к региональным и муниципальным избирательным процессам становится тяжелее, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Выборы различных уровней проходят в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего пройдет около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.По мнению политологов, первый день трехдневного голосования проходит в штатном режиме."Насколько я понимаю, все проходит ровно, спокойно, законно, впрочем, это ожидаемо и предсказуемо", - отмечает директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.Руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев также согласен, что все проходит в рабочем порядке."У нас это не первые выборы и, я думаю, не последние. Соответственно, власть подготовилась хорошо к выборам, атмосфера праздника есть, а по первым результатам голосования претензий нет, ни к традиционному, ни к дистанционному, то есть, с моей точки зрения, все происходит в штатном порядке, совершенно нормально без каких-либо эксцессов, но и этого следовало ожидать, потому что сама обстановка в стране накладывает отпечаток на эти выборы", - отметил он.Ведущий научный сотрудник Института общественных наук РАНХиГС Сергей Беспалов также подчеркнул, что со стороны ЦИКа все традиционно делается четко."Взаимодействие с региональными избиркомами, на мой взгляд, оно в целом от года в год отлаживается, сейчас еще один шаг в этом направлении сделан", - говорит он.Эксперты отмечают, что избиратели в целом привыкли и хорошо воспринимают многодневное и электронное голосование, но привлекать внимание населения к этим выборам довольно сложно."На что бы я обратил внимание - у нас появились некие новеллы в избирательном законодательстве: трехдневное голосование, дистанционное электронное голосование, которое в ряде регионов, и могу сказать как социолог, что эти формы прижились, люди это воспринимают как нечто уже естественное, удобное, и достаточно высокое доверие к этому", - отмечает Потуремский.По словам Беспалова, региональные, муниципальные выборы редко когда находятся в фокусе общественного внимания, за исключением некоторых самых активных регионов с высокой политической конкуренцией."А в целом, вообще основной проблемой на выборах этого уровня является зачастую привлечение внимания избирателей, теперь же, учитывая ситуацию с военной кампанией, понятно, что внимание общества привлечь к этим региональным и муниципальным выборам будет ещё труднее, чем обычно", - отмечает он.

https://ria.ru/20220909/vybory-1815729336.html

https://ria.ru/20220909/golosovanie-1815600681.html

https://ria.ru/20220909/golosovanie-1815580180.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, политика, виктор потуремский, цик рф, единый день голосования — 2022