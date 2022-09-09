https://ria.ru/20220909/vybory-1815729926.html
Первый день выборов в России прошел спокойно, заявили эксперты
Первый день выборов в России прошел спокойно, заявили эксперты - РИА Новости, 09.09.2022
Первый день выборов в России прошел спокойно, заявили эксперты
Первый день выборов в России начался спокойно, без громких эксцессов, к их организации хорошо подготовились, хотя привлечь избирателей к региональным и... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T17:43
2022-09-09T17:43
2022-09-09T17:43
россия
политика
виктор потуремский
цик рф
единый день голосования — 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815610963_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_742c28099c43132a783b4d65c2484814.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Первый день выборов в России начался спокойно, без громких эксцессов, к их организации хорошо подготовились, хотя привлечь избирателей к региональным и муниципальным избирательным процессам становится тяжелее, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Выборы различных уровней проходят в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего пройдет около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.По мнению политологов, первый день трехдневного голосования проходит в штатном режиме."Насколько я понимаю, все проходит ровно, спокойно, законно, впрочем, это ожидаемо и предсказуемо", - отмечает директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.Руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев также согласен, что все проходит в рабочем порядке."У нас это не первые выборы и, я думаю, не последние. Соответственно, власть подготовилась хорошо к выборам, атмосфера праздника есть, а по первым результатам голосования претензий нет, ни к традиционному, ни к дистанционному, то есть, с моей точки зрения, все происходит в штатном порядке, совершенно нормально без каких-либо эксцессов, но и этого следовало ожидать, потому что сама обстановка в стране накладывает отпечаток на эти выборы", - отметил он.Ведущий научный сотрудник Института общественных наук РАНХиГС Сергей Беспалов также подчеркнул, что со стороны ЦИКа все традиционно делается четко."Взаимодействие с региональными избиркомами, на мой взгляд, оно в целом от года в год отлаживается, сейчас еще один шаг в этом направлении сделан", - говорит он.Эксперты отмечают, что избиратели в целом привыкли и хорошо воспринимают многодневное и электронное голосование, но привлекать внимание населения к этим выборам довольно сложно."На что бы я обратил внимание - у нас появились некие новеллы в избирательном законодательстве: трехдневное голосование, дистанционное электронное голосование, которое в ряде регионов, и могу сказать как социолог, что эти формы прижились, люди это воспринимают как нечто уже естественное, удобное, и достаточно высокое доверие к этому", - отмечает Потуремский.По словам Беспалова, региональные, муниципальные выборы редко когда находятся в фокусе общественного внимания, за исключением некоторых самых активных регионов с высокой политической конкуренцией."А в целом, вообще основной проблемой на выборах этого уровня является зачастую привлечение внимания избирателей, теперь же, учитывая ситуацию с военной кампанией, понятно, что внимание общества привлечь к этим региональным и муниципальным выборам будет ещё труднее, чем обычно", - отмечает он.
https://ria.ru/20220909/vybory-1815729336.html
https://ria.ru/20220909/golosovanie-1815600681.html
https://ria.ru/20220909/golosovanie-1815580180.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815610963_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_792e52ca3611c04a78da33c90679240a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, виктор потуремский, цик рф, единый день голосования — 2022
Россия, Политика, Виктор Потуремский, ЦИК РФ, Единый день голосования — 2022
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Первый день выборов в России начался спокойно, без громких эксцессов, к их организации хорошо подготовились, хотя привлечь избирателей к региональным и муниципальным избирательным процессам становится тяжелее, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Выборы различных уровней проходят в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего пройдет около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.
По мнению политологов, первый день трехдневного голосования проходит в штатном режиме.
"Насколько я понимаю, все проходит ровно, спокойно, законно, впрочем, это ожидаемо и предсказуемо", - отмечает директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский
.
Руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев также согласен, что все проходит в рабочем порядке.
"У нас это не первые выборы и, я думаю, не последние. Соответственно, власть подготовилась хорошо к выборам, атмосфера праздника есть, а по первым результатам голосования претензий нет, ни к традиционному, ни к дистанционному, то есть, с моей точки зрения, все происходит в штатном порядке, совершенно нормально без каких-либо эксцессов, но и этого следовало ожидать, потому что сама обстановка в стране накладывает отпечаток на эти выборы", - отметил он.
Ведущий научный сотрудник Института общественных наук РАНХиГС Сергей Беспалов также подчеркнул, что со стороны ЦИКа все традиционно делается четко.
"Взаимодействие с региональными избиркомами, на мой взгляд, оно в целом от года в год отлаживается, сейчас еще один шаг в этом направлении сделан", - говорит он.
Эксперты отмечают, что избиратели в целом привыкли и хорошо воспринимают многодневное и электронное голосование, но привлекать внимание населения к этим выборам довольно сложно.
"На что бы я обратил внимание - у нас появились некие новеллы в избирательном законодательстве: трехдневное голосование, дистанционное электронное голосование, которое в ряде регионов, и могу сказать как социолог, что эти формы прижились, люди это воспринимают как нечто уже естественное, удобное, и достаточно высокое доверие к этому", - отмечает Потуремский.
По словам Беспалова, региональные, муниципальные выборы редко когда находятся в фокусе общественного внимания, за исключением некоторых самых активных регионов с высокой политической конкуренцией.
"А в целом, вообще основной проблемой на выборах этого уровня является зачастую привлечение внимания избирателей, теперь же, учитывая ситуацию с военной кампанией, понятно, что внимание общества привлечь к этим региональным и муниципальным выборам будет ещё труднее, чем обычно", - отмечает он.