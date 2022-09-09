https://ria.ru/20220909/vybory-1815557164.html
На Сахалине стартовало голосование в региональный парламент
На Сахалине стартовало голосование в региональный парламент - РИА Новости, 09.09.2022
На Сахалине стартовало голосование в региональный парламент
Голосование по выборам депутатов Сахалинской областной думы и ряда районных собраний, которые пройдут в Сахалинской области в течение трех дней, стартовали в... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T03:28
2022-09-09T03:28
2022-09-09T03:29
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лдпр
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 сен – РИА Новости. Голосование по выборам депутатов Сахалинской областной думы и ряда районных собраний, которые пройдут в Сахалинской области в течение трех дней, стартовали в пятницу, сообщила РИА Новости председатель регионального избиркома Виктория Черкасова."Всего в дни голосования в нашей области откроются 306 участков, из них на Сахалине - 293, на Курильских островах - 13, в Южно-Сахалинске – 87", - заявила собеседница агентства.На 28 мест в островном парламенте претендуют представители девяти политических партий и объединений, а также 136 одномандатников. Избирком зарегистрировал списки кандидатов от ЛДПР (38 человек), "Единой России" (58 человек), КПРФ (42 человека), партии "Родина" (20 человек), "Коммунистической партии Коммунисты России" (30 человек), партии "Новые люди" (19 человек), "Российской партии свободы и справедливости" (22 человека), "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" (23 человека), партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" (37 человек).Избирком обеспечил прямую трансляцию из избирательных участков в центре наблюдения. Здесь могут находиться общественные наблюдатели, в том числе представители партий, сторонние наблюдатели, члены общественной палаты Сахалинской области.В списки для голосования включен 374 401 избиратель Сахалина и Курил. В соответствии с этой цифрой изготовлен 374 401 бюллетень для голосования по одномандатным избирательным округам и столько же для голосования по единому избирательному округу, причем в обоих случаях по 58 939 штук предназначено для комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).Участковые избирательные комиссии 9, 10 и 11 сентября начинают работу в 8.00 и заканчивают в 20.00.С 21 августа в регионе проходило досрочное голосование, свое конституционное право реализовал 821 член экипажа промысловых и транспортных судов, а также 2066 человек, работающих и проживающих в труднодоступных местностях.
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политика, сахалин, сахалинская область, курильские острова, сахалинская областная дума, лдпр, единая россия
Политика, Сахалин, Сахалинская область, Курильские острова, Сахалинская областная Дума, ЛДПР, Единая Россия
03:28 09.09.2022 (обновлено: 03:29 09.09.2022)
На Сахалине стартовало голосование в региональный парламент
На Сахалине стартовало голосование по выборам в региональный парламент
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 сен – РИА Новости. Голосование по выборам депутатов Сахалинской областной думы и ряда районных собраний, которые пройдут в Сахалинской области в течение трех дней, стартовали в пятницу, сообщила РИА Новости председатель регионального избиркома Виктория Черкасова.
"Всего в дни голосования в нашей области откроются 306 участков, из них на Сахалине - 293, на Курильских островах
- 13, в Южно-Сахалинске
– 87", - заявила собеседница агентства.
На 28 мест в островном парламенте претендуют представители девяти политических партий и объединений, а также 136 одномандатников. Избирком зарегистрировал списки кандидатов от ЛДПР
(38 человек), "Единой России
" (58 человек), КПРФ (42 человека), партии "Родина" (20 человек), "Коммунистической партии Коммунисты России" (30 человек), партии "Новые люди" (19 человек), "Российской партии свободы и справедливости" (22 человека), "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" (23 человека), партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" (37 человек).
Избирком обеспечил прямую трансляцию из избирательных участков в центре наблюдения. Здесь могут находиться общественные наблюдатели, в том числе представители партий, сторонние наблюдатели, члены общественной палаты Сахалинской области.
В списки для голосования включен 374 401 избиратель Сахалина и Курил. В соответствии с этой цифрой изготовлен 374 401 бюллетень для голосования по одномандатным избирательным округам и столько же для голосования по единому избирательному округу, причем в обоих случаях по 58 939 штук предназначено для комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).
Участковые избирательные комиссии 9, 10 и 11 сентября начинают работу в 8.00 и заканчивают в 20.00.
С 21 августа в регионе проходило досрочное голосование, свое конституционное право реализовал 821 член экипажа промысловых и транспортных судов, а также 2066 человек, работающих и проживающих в труднодоступных местностях.