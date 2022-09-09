Рейтинг@Mail.ru
На Сахалине стартовало голосование в региональный парламент - РИА Новости, 09.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220909/vybory-1815557164.html
На Сахалине стартовало голосование в региональный парламент
На Сахалине стартовало голосование в региональный парламент - РИА Новости, 09.09.2022
На Сахалине стартовало голосование в региональный парламент
Голосование по выборам депутатов Сахалинской областной думы и ряда районных собраний, которые пройдут в Сахалинской области в течение трех дней, стартовали в... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T03:28
2022-09-09T03:29
политика
сахалин
сахалинская область
курильские острова
сахалинская областная дума
лдпр
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815253666_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_38ce459ffcfe1d1859f35b6951fcabe3.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 сен – РИА Новости. Голосование по выборам депутатов Сахалинской областной думы и ряда районных собраний, которые пройдут в Сахалинской области в течение трех дней, стартовали в пятницу, сообщила РИА Новости председатель регионального избиркома Виктория Черкасова."Всего в дни голосования в нашей области откроются 306 участков, из них на Сахалине - 293, на Курильских островах - 13, в Южно-Сахалинске – 87", - заявила собеседница агентства.На 28 мест в островном парламенте претендуют представители девяти политических партий и объединений, а также 136 одномандатников. Избирком зарегистрировал списки кандидатов от ЛДПР (38 человек), "Единой России" (58 человек), КПРФ (42 человека), партии "Родина" (20 человек), "Коммунистической партии Коммунисты России" (30 человек), партии "Новые люди" (19 человек), "Российской партии свободы и справедливости" (22 человека), "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" (23 человека), партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" (37 человек).Избирком обеспечил прямую трансляцию из избирательных участков в центре наблюдения. Здесь могут находиться общественные наблюдатели, в том числе представители партий, сторонние наблюдатели, члены общественной палаты Сахалинской области.В списки для голосования включен 374 401 избиратель Сахалина и Курил. В соответствии с этой цифрой изготовлен 374 401 бюллетень для голосования по одномандатным избирательным округам и столько же для голосования по единому избирательному округу, причем в обоих случаях по 58 939 штук предназначено для комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).Участковые избирательные комиссии 9, 10 и 11 сентября начинают работу в 8.00 и заканчивают в 20.00.С 21 августа в регионе проходило досрочное голосование, свое конституционное право реализовал 821 член экипажа промысловых и транспортных судов, а также 2066 человек, работающих и проживающих в труднодоступных местностях.
https://ria.ru/20220909/vybory-1815466125.html
https://ria.ru/20220908/vybory-1815430702.html
сахалин
сахалинская область
курильские острова
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815253666_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_45440a8d4567d59d81ec1ce9abd6372e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, сахалин, сахалинская область, курильские острова, сахалинская областная дума, лдпр, единая россия
Политика, Сахалин, Сахалинская область, Курильские острова, Сахалинская областная Дума, ЛДПР, Единая Россия
03:28 09.09.2022 (обновлено: 03:29 09.09.2022)
 
На Сахалине стартовало голосование в региональный парламент

На Сахалине стартовало голосование по выборам в региональный парламент

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЭкран с символикой ЕДГ-2022 в ЦИК в Москве
Экран с символикой ЕДГ-2022 в ЦИК в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Экран с символикой ЕДГ-2022 в ЦИК в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 сен – РИА Новости. Голосование по выборам депутатов Сахалинской областной думы и ряда районных собраний, которые пройдут в Сахалинской области в течение трех дней, стартовали в пятницу, сообщила РИА Новости председатель регионального избиркома Виктория Черкасова.
"Всего в дни голосования в нашей области откроются 306 участков, из них на Сахалине - 293, на Курильских островах - 13, в Южно-Сахалинске – 87", - заявила собеседница агентства.
Урна для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
Вчера, 00:00
В России начались самые "спокойные" выборы
На 28 мест в островном парламенте претендуют представители девяти политических партий и объединений, а также 136 одномандатников. Избирком зарегистрировал списки кандидатов от ЛДПР (38 человек), "Единой России" (58 человек), КПРФ (42 человека), партии "Родина" (20 человек), "Коммунистической партии Коммунисты России" (30 человек), партии "Новые люди" (19 человек), "Российской партии свободы и справедливости" (22 человека), "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" (23 человека), партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" (37 человек).
Избирком обеспечил прямую трансляцию из избирательных участков в центре наблюдения. Здесь могут находиться общественные наблюдатели, в том числе представители партий, сторонние наблюдатели, члены общественной палаты Сахалинской области.
В списки для голосования включен 374 401 избиратель Сахалина и Курил. В соответствии с этой цифрой изготовлен 374 401 бюллетень для голосования по одномандатным избирательным округам и столько же для голосования по единому избирательному округу, причем в обоих случаях по 58 939 штук предназначено для комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).
Участковые избирательные комиссии 9, 10 и 11 сентября начинают работу в 8.00 и заканчивают в 20.00.
С 21 августа в регионе проходило досрочное голосование, свое конституционное право реализовал 821 член экипажа промысловых и транспортных судов, а также 2066 человек, работающих и проживающих в труднодоступных местностях.
Старт дистанционного электронного голосования в регионах России - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 15:42
В Общественной палате открыли ситуационный центр по наблюдению за выборами
 
ПолитикаСахалинСахалинская областьКурильские островаСахалинская областная ДумаЛДПРЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала