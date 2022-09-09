https://ria.ru/20220909/vsu-1815674743.html

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 09.09.2022

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Российские войска остановили атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T15:15

2022-09-09T15:15

2022-09-09T19:11

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Российские войска остановили атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении, сообщили в Минобороны."Вооруженные силы Украины на Николаево-Криворожском направлении предприняли несколько неудачных попыток атак, понесли потери и отступили", — отметили в ведомстве.За сутки на этом участке российские войска уничтожили:Удары были нанесены по живой силе и военной технике 46-й аэромобильной бригады, 35-й бригады морской пехоты и 61-й пехотной егерской бригады в районах населенных пунктов Безыменное, Новогригорьевка Николаевской области и Сухой Ставок Херсонской области.С 24 февраля проходит российская военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220908/zhurnalist-1815422481.html

https://ria.ru/20220909/ukraina-1815676404.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, николаевская область, херсонская область , в мире