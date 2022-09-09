15:15 09.09.2022 (обновлено: 19:11 09.09.2022)
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
ВСУ предприняли несколько неудачных попыток атак на Николаево-Криворожском направлении
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Российские войска остановили атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении, сообщили в Минобороны.
"Вооруженные силы Украины на Николаево-Криворожском направлении предприняли несколько неудачных попыток атак, понесли потери и отступили", — отметили в ведомстве.
За сутки на этом участке российские войска уничтожили:
- —свыше 270 украинских боевиков;
- —три танка;
- —четыре БМП;
- —семь бронемашин;
- —22 пикапа с пулеметами.
Удары были нанесены по живой силе и военной технике 46-й аэромобильной бригады, 35-й бригады морской пехоты и 61-й пехотной егерской бригады в районах населенных пунктов Безыменное, Новогригорьевка Николаевской области и Сухой Ставок Херсонской области.
С 24 февраля проходит российская военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.