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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 09.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220909/vsu-1815674743.html
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 09.09.2022
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
Российские войска остановили атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T15:15
2022-09-09T19:11
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
николаевская область
херсонская область
в мире
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Российские войска остановили атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении, сообщили в Минобороны."Вооруженные силы Украины на Николаево-Криворожском направлении предприняли несколько неудачных попыток атак, понесли потери и отступили", — отметили в ведомстве.За сутки на этом участке российские войска уничтожили:Удары были нанесены по живой силе и военной технике 46-й аэромобильной бригады, 35-й бригады морской пехоты и 61-й пехотной егерской бригады в районах населенных пунктов Безыменное, Новогригорьевка Николаевской области и Сухой Ставок Херсонской области.С 24 февраля проходит российская военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220908/zhurnalist-1815422481.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, николаевская область, херсонская область , в мире
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Николаевская область, Херсонская область , В мире
15:15 09.09.2022 (обновлено: 19:11 09.09.2022)
 
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

ВСУ предприняли несколько неудачных попыток атак на Николаево-Криворожском направлении

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Российские войска остановили атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении, сообщили в Минобороны.
"Вооруженные силы Украины на Николаево-Криворожском направлении предприняли несколько неудачных попыток атак, понесли потери и отступили", — отметили в ведомстве.
За сутки на этом участке российские войска уничтожили:
  • свыше 270 украинских боевиков;
  • три танка;
  • четыре БМП;
  • семь бронемашин;
  • 22 пикапа с пулеметами.
Удары были нанесены по живой силе и военной технике 46-й аэромобильной бригады, 35-й бригады морской пехоты и 61-й пехотной егерской бригады в районах населенных пунктов Безыменное, Новогригорьевка Николаевской области и Сухой Ставок Херсонской области.
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Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.
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