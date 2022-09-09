https://ria.ru/20220909/vsu-1815648935.html

Глава ВГА назвал основную цель украинских военных под Харьковом

Глава ВГА назвал основную цель украинских военных под Харьковом - РИА Новости, 09.09.2022

Глава ВГА назвал основную цель украинских военных под Харьковом

Задача военных Украины под Харьковом - показать картинку Западу, везде поднять флаг и снять видео, что происходит потом, никто не говорит, сообщил глава... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T13:58

2022-09-09T13:58

2022-09-09T14:00

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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Задача военных Украины под Харьковом - показать картинку Западу, везде поднять флаг и снять видео, что происходит потом, никто не говорит, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Задача - показать картинку своим западным партнерам, своим хозяевам, что они занимают населенные пункты, используя их вооружение. Главное - везде успеть отснять, показать, что они поднимают над каким-то населенным пунктом украинский флаг, что потом происходит с солдатами, никто не говорит. Там большие потери", - сказал Ганчев в эфире телеканала "Россия 24" .

https://ria.ru/20220909/perebroska-1815645149.html

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Екатерина Зайцева

в мире, харьковская область, харьков, украина