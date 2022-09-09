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Глава ВГА назвал основную цель украинских военных под Харьковом - РИА Новости, 09.09.2022
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Глава ВГА назвал основную цель украинских военных под Харьковом
Глава ВГА назвал основную цель украинских военных под Харьковом - РИА Новости, 09.09.2022
Глава ВГА назвал основную цель украинских военных под Харьковом
Задача военных Украины под Харьковом - показать картинку Западу, везде поднять флаг и снять видео, что происходит потом, никто не говорит, сообщил глава... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T13:58
2022-09-09T14:00
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Задача военных Украины под Харьковом - показать картинку Западу, везде поднять флаг и снять видео, что происходит потом, никто не говорит, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Задача - показать картинку своим западным партнерам, своим хозяевам, что они занимают населенные пункты, используя их вооружение. Главное - везде успеть отснять, показать, что они поднимают над каким-то населенным пунктом украинский флаг, что потом происходит с солдатами, никто не говорит. Там большие потери", - сказал Ганчев в эфире телеканала "Россия 24" .
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в мире, харьковская область, харьков, украина
В мире, Харьковская область, Харьков, Украина
13:58 09.09.2022 (обновлено: 14:00 09.09.2022)
 
Глава ВГА назвал основную цель украинских военных под Харьковом

Глава ВГА Ганчев: ВСУ под Харьковом хотят показать картинку Западу, подняв флаг

© AP Photo / Andrii MarienkoВоеннослужащие ВСУ в Харьковской области
Военнослужащие ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© AP Photo / Andrii Marienko
Военнослужащие ВСУ в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Задача военных Украины под Харьковом - показать картинку Западу, везде поднять флаг и снять видео, что происходит потом, никто не говорит, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Задача - показать картинку своим западным партнерам, своим хозяевам, что они занимают населенные пункты, используя их вооружение. Главное - везде успеть отснять, показать, что они поднимают над каким-то населенным пунктом украинский флаг, что потом происходит с солдатами, никто не говорит. Там большие потери", - сказал Ганчев в эфире телеканала "Россия 24" .
Переброс бронетехники и личного состава на Харьковское направление. Видео Минобороны - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
Вчера, 13:50Специальная военная операция на Украине
Минобороны показало кадры переброски войск на Харьковское направление
 
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