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Глава ВГА назвал основную цель украинских военных под Харьковом
Глава ВГА назвал основную цель украинских военных под Харьковом - РИА Новости, 09.09.2022
Глава ВГА назвал основную цель украинских военных под Харьковом
Задача военных Украины под Харьковом - показать картинку Западу, везде поднять флаг и снять видео, что происходит потом, никто не говорит, сообщил глава... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T13:58
2022-09-09T13:58
2022-09-09T14:00
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Задача военных Украины под Харьковом - показать картинку Западу, везде поднять флаг и снять видео, что происходит потом, никто не говорит, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Задача - показать картинку своим западным партнерам, своим хозяевам, что они занимают населенные пункты, используя их вооружение. Главное - везде успеть отснять, показать, что они поднимают над каким-то населенным пунктом украинский флаг, что потом происходит с солдатами, никто не говорит. Там большие потери", - сказал Ганчев в эфире телеканала "Россия 24" .
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Харьковская область, Харьков, Украина
13:58 09.09.2022 (обновлено: 14:00 09.09.2022)
Глава ВГА назвал основную цель украинских военных под Харьковом
Глава ВГА Ганчев: ВСУ под Харьковом хотят показать картинку Западу, подняв флаг