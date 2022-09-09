https://ria.ru/20220909/vsu-1815594777.html

ВСУ хаотично обстреливают населенные пункты у линии фронта в Донбассе

ВСУ хаотично обстреливают населенные пункты у линии фронта в Донбассе - РИА Новости, 09.09.2022

ВСУ хаотично обстреливают населенные пункты у линии фронта в Донбассе

Украинская артиллерия продолжает хаотичные обстрелы освобожденных союзными силами населенных пунктов у линии фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости официальный... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T11:06

2022-09-09T11:06

2022-09-09T11:06

специальная военная операция на украине

в мире

иван филипоненко

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 9 сен - РИА Новости. Украинская артиллерия продолжает хаотичные обстрелы освобожденных союзными силами населенных пунктов у линии фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости официальный представитель народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко."Противник, не имея возможности точно определять места расположения наших артиллеристов, наносит удары куда приходится, под обстрел попадают освобожденные населенные пункты, что приводит к уничтожению объектов гражданской инфраструктуры. Однако, как только орудие противника открывает огонь, все силы разведки концентрируются на обнаружении позиции, с которой он велся, ну и на последующем ее уничтожении", - рассказал Филипоненко, комментируя артиллерийские дуэли на линии фронта.В настоящее время на участке фронта в районе Соледара, Яковлевки, Артемовска и Северска в ДНР идет наступление союзных сил.

https://ria.ru/20220908/gorlovka-1815543084.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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Кирилл Волков

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