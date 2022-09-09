Рейтинг@Mail.ru
ВСУ хаотично обстреливают населенные пункты у линии фронта в Донбассе - РИА Новости, 09.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220909/vsu-1815594777.html
ВСУ хаотично обстреливают населенные пункты у линии фронта в Донбассе
ВСУ хаотично обстреливают населенные пункты у линии фронта в Донбассе - РИА Новости, 09.09.2022
ВСУ хаотично обстреливают населенные пункты у линии фронта в Донбассе
Украинская артиллерия продолжает хаотичные обстрелы освобожденных союзными силами населенных пунктов у линии фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости официальный... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T11:06
2022-09-09T11:06
специальная военная операция на украине
в мире
иван филипоненко
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801790488_0:55:3170:1838_1920x0_80_0_0_1cc4eb5168f21979237c36e56ae70f93.jpg
ЛУГАНСК, 9 сен - РИА Новости. Украинская артиллерия продолжает хаотичные обстрелы освобожденных союзными силами населенных пунктов у линии фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости официальный представитель народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко."Противник, не имея возможности точно определять места расположения наших артиллеристов, наносит удары куда приходится, под обстрел попадают освобожденные населенные пункты, что приводит к уничтожению объектов гражданской инфраструктуры. Однако, как только орудие противника открывает огонь, все силы разведки концентрируются на обнаружении позиции, с которой он велся, ну и на последующем ее уничтожении", - рассказал Филипоненко, комментируя артиллерийские дуэли на линии фронта.В настоящее время на участке фронта в районе Соледара, Яковлевки, Артемовска и Северска в ДНР идет наступление союзных сил.
https://ria.ru/20220908/gorlovka-1815543084.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801790488_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_faf0e331e7499172edb834cffeddf59e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иван филипоненко, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Иван Филипоненко, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:06 09.09.2022
 
ВСУ хаотично обстреливают населенные пункты у линии фронта в Донбассе

Представитель ЛНР Филипоненко: ВСУ хаотично обстреливают населенные пункты у линии фронта

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 9 сен - РИА Новости. Украинская артиллерия продолжает хаотичные обстрелы освобожденных союзными силами населенных пунктов у линии фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости официальный представитель народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
"Противник, не имея возможности точно определять места расположения наших артиллеристов, наносит удары куда приходится, под обстрел попадают освобожденные населенные пункты, что приводит к уничтожению объектов гражданской инфраструктуры. Однако, как только орудие противника открывает огонь, все силы разведки концентрируются на обнаружении позиции, с которой он велся, ну и на последующем ее уничтожении", - рассказал Филипоненко, комментируя артиллерийские дуэли на линии фронта.
В настоящее время на участке фронта в районе Соледара, Яковлевки, Артемовска и Северска в ДНР идет наступление союзных сил.
Работа расчетов РСЗО Град в ходе спецоперации на Украине. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
Вчера, 22:56Специальная военная операция на Украине
Горловка подверглась массивным обстрелам ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИван ФилипоненкоЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала