https://ria.ru/20220909/voyska-1815709040.html

Минобороны опубликовало видео переброски войск на Харьковском направлении

Минобороны опубликовало видео переброски войск на Харьковском направлении - РИА Новости, 09.09.2022

Минобороны опубликовало видео переброски войск на Харьковском направлении

Минобороны РФ опубликовало в пятницу еще один видеоряд передвижения военной техники на Харьковском направлении. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T16:50

2022-09-09T16:50

2022-09-09T17:06

специальная военная операция на украине

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министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало в пятницу еще один видеоряд передвижения военной техники на Харьковском направлении.Ранее в тот же день были показаны колонны военной техники, состоящие из боевых машин десанта, бронетранспортеров, тягачей с артиллерийскими орудиями типа "Мста".На новых кадрах замечены грузовики "Урал" с артиллерийскими орудиями, "КАМАЗ" и "МАЗ" с личным составом, бронетранспортеры, а также бронеавтомобили "Тигр".

https://ria.ru/20220909/ukraina-1815677889.html

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Колонны российской армии движутся на харьковское направление. Видео Минобороны Колонны российской армии движутся на харьковское направление. Видео Минобороны 2022-09-09T16:50 true PT0M45S

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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность