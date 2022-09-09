https://ria.ru/20220909/voyska-1815709040.html
Минобороны опубликовало видео переброски войск на Харьковском направлении
Минобороны опубликовало видео переброски войск на Харьковском направлении - РИА Новости, 09.09.2022
Минобороны опубликовало видео переброски войск на Харьковском направлении
Минобороны РФ опубликовало в пятницу еще один видеоряд передвижения военной техники на Харьковском направлении. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T16:50
2022-09-09T16:50
2022-09-09T17:06
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало в пятницу еще один видеоряд передвижения военной техники на Харьковском направлении.Ранее в тот же день были показаны колонны военной техники, состоящие из боевых машин десанта, бронетранспортеров, тягачей с артиллерийскими орудиями типа "Мста".На новых кадрах замечены грузовики "Урал" с артиллерийскими орудиями, "КАМАЗ" и "МАЗ" с личным составом, бронетранспортеры, а также бронеавтомобили "Тигр".
https://ria.ru/20220909/ukraina-1815677889.html
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Колонны российской армии движутся на харьковское направление. Видео Минобороны
Колонны российской армии движутся на харьковское направление. Видео Минобороны
2022-09-09T16:50
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Безопасность
16:50 09.09.2022 (обновлено: 17:06 09.09.2022)
Минобороны опубликовало видео переброски войск на Харьковском направлении
Минобороны России опубликовало видео переброски военной техники на Харьковском направлении