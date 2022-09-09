Делегация Мьянмы посетила космодром Восточный
Губернатор Приамурья Орлов сообщил о визите делегации Мьянмы на космодром Восточный
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкПамятник Юрию Гагарину на территории космодрома Восточный в Амурской области
Памятник Юрию Гагарину на территории космодрома Восточный в Амурской области. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 сен - РИА Новости. Делегация Республики Союз Мьянма в пятницу посетила космодром Восточный, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.
"Сегодня с председателем Государственного административного совета, премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайн и главой Роскосмоса Юрием Борисовым посетили космодром Восточный. Посмотрели инфраструктуру... Также удалось обсудить возможность сотрудничества между областью и Мьянмой в сельском хозяйстве и газопереработке", - написал Орлов в своем Telegram-канале. Он отметил, что с республикой область "поработает более детально по сферам в рамках бизнес-миссий". Ещё одно важное направление, которое удалось обсудить, - образование, отметил губернатор. "У нас в ДВОКУ в разные годы училось около 100 курсантов из Мьянмы. Они хорошо зарекомендовали себя на родине, планируем продолжить эту практику", - добавил Орлов.
По словам губернатора Приамурья, визит в регион представителей Республики Союз Мьянма - это отличная возможность для демонстрации возможностей области. По данным правительства области, регион имеет налаженные торговые связи с рядом стран азиатского региона - Китаем, Монголией, Вьетнамом и Индией. "Надеюсь, будут найдены точки соприкосновения и с Республикой Союз Мьянма", - сказал губернатор.
Представителям Мьянмы в Благовещенске была организована прогулка на теплоходе по реке Амур и ознакомительная экскурсия по набережной, гости посетили артиллерийский полукапонир. Также местные власти рассказали об истории основания области, о появлении пограничной вышки и столба, расположенных в начале улицы Мухина, информировали власти региона.
По словам первого заместителя министра экономического развития и внешних связей Приамурья Екатерины Киреевой, региональному правительству "удалось познакомить гостей с туристическим, экономическим и инвестиционным потенциалом области".