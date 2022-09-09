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Делегация Мьянмы посетила космодром Восточный - РИА Новости, 09.09.2022
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Делегация Мьянмы посетила космодром Восточный
Делегация Мьянмы посетила космодром Восточный - РИА Новости, 09.09.2022
Делегация Мьянмы посетила космодром Восточный
Делегация Республики Союз Мьянма в пятницу посетила космодром Восточный, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T13:12
2022-09-09T13:12
амурская область
космос - риа наука
россия
амурская область
мьянма
юрий борисов (роскосмос)
василий орлов (губернатор)
мин аун хлайн
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 сен - РИА Новости. Делегация Республики Союз Мьянма в пятницу посетила космодром Восточный, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов."Сегодня с председателем Государственного административного совета, премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайн и главой Роскосмоса Юрием Борисовым посетили космодром Восточный. Посмотрели инфраструктуру... Также удалось обсудить возможность сотрудничества между областью и Мьянмой в сельском хозяйстве и газопереработке", - написал Орлов в своем Telegram-канале. Он отметил, что с республикой область "поработает более детально по сферам в рамках бизнес-миссий". Ещё одно важное направление, которое удалось обсудить, - образование, отметил губернатор. "У нас в ДВОКУ в разные годы училось около 100 курсантов из Мьянмы. Они хорошо зарекомендовали себя на родине, планируем продолжить эту практику", - добавил Орлов.По словам губернатора Приамурья, визит в регион представителей Республики Союз Мьянма - это отличная возможность для демонстрации возможностей области. По данным правительства области, регион имеет налаженные торговые связи с рядом стран азиатского региона - Китаем, Монголией, Вьетнамом и Индией. "Надеюсь, будут найдены точки соприкосновения и с Республикой Союз Мьянма", - сказал губернатор.Представителям Мьянмы в Благовещенске была организована прогулка на теплоходе по реке Амур и ознакомительная экскурсия по набережной, гости посетили артиллерийский полукапонир. Также местные власти рассказали об истории основания области, о появлении пограничной вышки и столба, расположенных в начале улицы Мухина, информировали власти региона.По словам первого заместителя министра экономического развития и внешних связей Приамурья Екатерины Киреевой, региональному правительству "удалось познакомить гостей с туристическим, экономическим и инвестиционным потенциалом области".
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космос - риа наука, россия, амурская область, мьянма, юрий борисов (роскосмос), василий орлов (губернатор), мин аун хлайн, роскосмос
Амурская область, Космос - РИА Наука, Россия, Амурская область, Мьянма, Юрий Борисов (Роскосмос), Василий Орлов (губернатор), Мин Аун Хлайн, Роскосмос
13:12 09.09.2022
 
Делегация Мьянмы посетила космодром Восточный

Губернатор Приамурья Орлов сообщил о визите делегации Мьянмы на космодром Восточный

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкПамятник Юрию Гагарину на территории космодрома Восточный в Амурской области
Памятник Юрию Гагарину на территории космодрома Восточный в Амурской области - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Памятник Юрию Гагарину на территории космодрома Восточный в Амурской области. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 сен - РИА Новости. Делегация Республики Союз Мьянма в пятницу посетила космодром Восточный, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.
"Сегодня с председателем Государственного административного совета, премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайн и главой Роскосмоса Юрием Борисовым посетили космодром Восточный. Посмотрели инфраструктуру... Также удалось обсудить возможность сотрудничества между областью и Мьянмой в сельском хозяйстве и газопереработке", - написал Орлов в своем Telegram-канале. Он отметил, что с республикой область "поработает более детально по сферам в рамках бизнес-миссий". Ещё одно важное направление, которое удалось обсудить, - образование, отметил губернатор. "У нас в ДВОКУ в разные годы училось около 100 курсантов из Мьянмы. Они хорошо зарекомендовали себя на родине, планируем продолжить эту практику", - добавил Орлов.
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По словам губернатора Приамурья, визит в регион представителей Республики Союз Мьянма - это отличная возможность для демонстрации возможностей области. По данным правительства области, регион имеет налаженные торговые связи с рядом стран азиатского региона - Китаем, Монголией, Вьетнамом и Индией. "Надеюсь, будут найдены точки соприкосновения и с Республикой Союз Мьянма", - сказал губернатор.
Представителям Мьянмы в Благовещенске была организована прогулка на теплоходе по реке Амур и ознакомительная экскурсия по набережной, гости посетили артиллерийский полукапонир. Также местные власти рассказали об истории основания области, о появлении пограничной вышки и столба, расположенных в начале улицы Мухина, информировали власти региона.
По словам первого заместителя министра экономического развития и внешних связей Приамурья Екатерины Киреевой, региональному правительству "удалось познакомить гостей с туристическим, экономическим и инвестиционным потенциалом области".
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Амурская областьКосмос - РИА НаукаРоссияАмурская областьМьянмаЮрий Борисов (Роскосмос)Василий Орлов (губернатор)Мин Аун ХлайнРоскосмос
 
 
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