https://ria.ru/20220909/vostochnyy-1815631655.html

Делегация Мьянмы посетила космодром Восточный

Делегация Мьянмы посетила космодром Восточный - РИА Новости, 09.09.2022

Делегация Мьянмы посетила космодром Восточный

Делегация Республики Союз Мьянма в пятницу посетила космодром Восточный, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T13:12

2022-09-09T13:12

2022-09-09T13:12

амурская область

космос - риа наука

россия

амурская область

мьянма

юрий борисов (роскосмос)

василий орлов (губернатор)

мин аун хлайн

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 сен - РИА Новости. Делегация Республики Союз Мьянма в пятницу посетила космодром Восточный, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов."Сегодня с председателем Государственного административного совета, премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайн и главой Роскосмоса Юрием Борисовым посетили космодром Восточный. Посмотрели инфраструктуру... Также удалось обсудить возможность сотрудничества между областью и Мьянмой в сельском хозяйстве и газопереработке", - написал Орлов в своем Telegram-канале. Он отметил, что с республикой область "поработает более детально по сферам в рамках бизнес-миссий". Ещё одно важное направление, которое удалось обсудить, - образование, отметил губернатор. "У нас в ДВОКУ в разные годы училось около 100 курсантов из Мьянмы. Они хорошо зарекомендовали себя на родине, планируем продолжить эту практику", - добавил Орлов.По словам губернатора Приамурья, визит в регион представителей Республики Союз Мьянма - это отличная возможность для демонстрации возможностей области. По данным правительства области, регион имеет налаженные торговые связи с рядом стран азиатского региона - Китаем, Монголией, Вьетнамом и Индией. "Надеюсь, будут найдены точки соприкосновения и с Республикой Союз Мьянма", - сказал губернатор.Представителям Мьянмы в Благовещенске была организована прогулка на теплоходе по реке Амур и ознакомительная экскурсия по набережной, гости посетили артиллерийский полукапонир. Также местные власти рассказали об истории основания области, о появлении пограничной вышки и столба, расположенных в начале улицы Мухина, информировали власти региона.По словам первого заместителя министра экономического развития и внешних связей Приамурья Екатерины Киреевой, региональному правительству "удалось познакомить гостей с туристическим, экономическим и инвестиционным потенциалом области".

https://ria.ru/20220909/nauka-1815564644.html

https://ria.ru/20220602/mukhamedzhanov-1792379793.html

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мьянма

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, россия, амурская область, мьянма, юрий борисов (роскосмос), василий орлов (губернатор), мин аун хлайн, роскосмос