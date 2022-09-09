https://ria.ru/20220909/vorota-1815568938.html

На Алтае подросток погиб из-за падения футбольных ворот

На Алтае подросток погиб из-за падения футбольных ворот - РИА Новости, 09.09.2022

На Алтае подросток погиб из-за падения футбольных ворот

Футбольные ворота упали на подростка в Алтайском крае, мальчик погиб, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили в СУСК РФ по... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T08:56

2022-09-09T08:56

2022-09-09T08:56

происшествия

алтайский край

следственный комитет россии (ск рф)

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БАРНАУЛ, 9 сен - РИА Новости. Футбольные ворота упали на подростка в Алтайском крае, мальчик погиб, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили в СУСК РФ по региону."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).По данным следствия, вечером 8 сентября 2022 года в селе Алтайское 16-летний подросток – студент местного колледжа со своим другом находились на территории стадиона "Темп". После того, как юноша решил подтянуться, взявшись за перекладину футбольных ворот, неприкрепленная к земле металлическая конструкция упала вниз, придавив несовершеннолетнего. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.Следователи осмотрели место происшествия, они выясняют обстоятельства произошедшего, ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

https://ria.ru/20220901/devochka-1813626519.html

алтайский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, алтайский край, следственный комитет россии (ск рф)