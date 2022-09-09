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На Алтае подросток погиб из-за падения футбольных ворот - РИА Новости, 09.09.2022
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На Алтае подросток погиб из-за падения футбольных ворот
На Алтае подросток погиб из-за падения футбольных ворот - РИА Новости, 09.09.2022
На Алтае подросток погиб из-за падения футбольных ворот
Футбольные ворота упали на подростка в Алтайском крае, мальчик погиб, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили в СУСК РФ по... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T08:56
2022-09-09T08:56
происшествия
алтайский край
следственный комитет россии (ск рф)
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БАРНАУЛ, 9 сен - РИА Новости. Футбольные ворота упали на подростка в Алтайском крае, мальчик погиб, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили в СУСК РФ по региону."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).По данным следствия, вечером 8 сентября 2022 года в селе Алтайское 16-летний подросток – студент местного колледжа со своим другом находились на территории стадиона "Темп". После того, как юноша решил подтянуться, взявшись за перекладину футбольных ворот, неприкрепленная к земле металлическая конструкция упала вниз, придавив несовершеннолетнего. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.Следователи осмотрели место происшествия, они выясняют обстоятельства произошедшего, ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.
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происшествия, алтайский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Алтайский край, Следственный комитет России (СК РФ)
08:56 09.09.2022
 
На Алтае подросток погиб из-за падения футбольных ворот

СК возбудил дело после гибели на Алтае 16-летнего подростка из-за падения футбольных ворот

© РИА Новости / Таисия ЛисковецАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 9 сен - РИА Новости. Футбольные ворота упали на подростка в Алтайском крае, мальчик погиб, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили в СУСК РФ по региону.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
По данным следствия, вечером 8 сентября 2022 года в селе Алтайское 16-летний подросток – студент местного колледжа со своим другом находились на территории стадиона "Темп". После того, как юноша решил подтянуться, взявшись за перекладину футбольных ворот, неприкрепленная к земле металлическая конструкция упала вниз, придавив несовершеннолетнего. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Следователи осмотрели место происшествия, они выясняют обстоятельства произошедшего, ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.
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ПроисшествияАлтайский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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