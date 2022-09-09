https://ria.ru/20220909/vorota-1815568938.html
На Алтае подросток погиб из-за падения футбольных ворот
На Алтае подросток погиб из-за падения футбольных ворот - РИА Новости, 09.09.2022
На Алтае подросток погиб из-за падения футбольных ворот
Футбольные ворота упали на подростка в Алтайском крае, мальчик погиб, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили в СУСК РФ по... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T08:56
2022-09-09T08:56
2022-09-09T08:56
происшествия
алтайский край
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583597_0:80:3358:1969_1920x0_80_0_0_97aa777c406e35706b87f58657a69c79.jpg
БАРНАУЛ, 9 сен - РИА Новости. Футбольные ворота упали на подростка в Алтайском крае, мальчик погиб, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили в СУСК РФ по региону."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).По данным следствия, вечером 8 сентября 2022 года в селе Алтайское 16-летний подросток – студент местного колледжа со своим другом находились на территории стадиона "Темп". После того, как юноша решил подтянуться, взявшись за перекладину футбольных ворот, неприкрепленная к земле металлическая конструкция упала вниз, придавив несовершеннолетнего. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.Следователи осмотрели место происшествия, они выясняют обстоятельства произошедшего, ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.
https://ria.ru/20220901/devochka-1813626519.html
алтайский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583597_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_26ba33a1b8aa53fa80be15833a72adcd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алтайский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Алтайский край, Следственный комитет России (СК РФ)
На Алтае подросток погиб из-за падения футбольных ворот
СК возбудил дело после гибели на Алтае 16-летнего подростка из-за падения футбольных ворот
БАРНАУЛ, 9 сен - РИА Новости.
Футбольные ворота упали на подростка в Алтайском крае, мальчик погиб, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили
в СУСК РФ по региону.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
По данным следствия, вечером 8 сентября 2022 года в селе Алтайское 16-летний подросток – студент местного колледжа со своим другом находились на территории стадиона "Темп". После того, как юноша решил подтянуться, взявшись за перекладину футбольных ворот, неприкрепленная к земле металлическая конструкция упала вниз, придавив несовершеннолетнего. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Следователи осмотрели место происшествия, они выясняют обстоятельства произошедшего, ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.