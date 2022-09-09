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ЦБ обязал банки раскрывать условия вкладов в виде таблицы - РИА Новости, 09.09.2022
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ЦБ обязал банки раскрывать условия вкладов в виде таблицы
ЦБ обязал банки раскрывать условия вкладов в виде таблицы - РИА Новости, 09.09.2022
ЦБ обязал банки раскрывать условия вкладов в виде таблицы
Банки с 1 октября будут должны публиковать ключевые условия вкладов в виде таблиц, а у потенциального вкладчика должен быть доступ к ним как в офисе, так и... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T11:12
2022-09-09T12:21
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Банки с 1 октября будут должны публиковать ключевые условия вкладов в виде таблиц, а у потенциального вкладчика должен быть доступ к ним как в офисе, так и онлайн, сообщает пресс-служба регулятора."В ней будут указаны процентная ставка, условия и период начисления повышенных ставок, порядок выплаты процентов и продления вклада, ограничения на пополнение и досрочное снятие денег", — говорится в сообщении.Уточняется, что закон, наделяющий Банк России полномочиями вводить требования к информированию граждан об условиях вкладов, вступил в силу 3 июля. Регулятор при этом дал участникам рынка три месяца для доработки информационных систем в соответствии с новым регулированием.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
11:12 09.09.2022 (обновлено: 12:21 09.09.2022)
 
ЦБ обязал банки раскрывать условия вкладов в виде таблицы

ЦБ обязал банки с 1 октября публиковать в виде таблиц ключевые условия вкладов

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Банки с 1 октября будут должны публиковать ключевые условия вкладов в виде таблиц, а у потенциального вкладчика должен быть доступ к ним как в офисе, так и онлайн, сообщает пресс-служба регулятора.
"В ней будут указаны процентная ставка, условия и период начисления повышенных ставок, порядок выплаты процентов и продления вклада, ограничения на пополнение и досрочное снятие денег", — говорится в сообщении.
Уточняется, что закон, наделяющий Банк России полномочиями вводить требования к информированию граждан об условиях вкладов, вступил в силу 3 июля.
Регулятор при этом дал участникам рынка три месяца для доработки информационных систем в соответствии с новым регулированием.
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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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