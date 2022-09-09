https://ria.ru/20220909/vklady-1815596623.html

ЦБ обязал банки раскрывать условия вкладов в виде таблицы

ЦБ обязал банки раскрывать условия вкладов в виде таблицы - РИА Новости, 09.09.2022

ЦБ обязал банки раскрывать условия вкладов в виде таблицы

Банки с 1 октября будут должны публиковать ключевые условия вкладов в виде таблиц, а у потенциального вкладчика должен быть доступ к ним как в офисе, так и... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T11:12

2022-09-09T11:12

2022-09-09T12:21

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Банки с 1 октября будут должны публиковать ключевые условия вкладов в виде таблиц, а у потенциального вкладчика должен быть доступ к ним как в офисе, так и онлайн, сообщает пресс-служба регулятора."В ней будут указаны процентная ставка, условия и период начисления повышенных ставок, порядок выплаты процентов и продления вклада, ограничения на пополнение и досрочное снятие денег", — говорится в сообщении.Уточняется, что закон, наделяющий Банк России полномочиями вводить требования к информированию граждан об условиях вкладов, вступил в силу 3 июля. Регулятор при этом дал участникам рынка три месяца для доработки информационных систем в соответствии с новым регулированием.

https://ria.ru/20220908/valyuta-1815500727.html

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия