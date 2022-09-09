https://ria.ru/20220909/vizy-1815768154.html

ЕС будет в неприоритетном режиме изучать заявки на турвизы для россиян

ЕС будет в неприоритетном режиме изучать заявки на турвизы для россиян - РИА Новости, 09.09.2022

ЕС будет в неприоритетном режиме изучать заявки на турвизы для россиян

Рассмотрение заявок от граждан РФ на визы в ЕС с туристическими целями должно осуществляться в неприоритетном режиме, говорится в опубликованных инструкциях... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T19:38

2022-09-09T19:38

2022-09-09T20:21

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БРЮССЕЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Рассмотрение заявок от граждан РФ на визы в ЕС с туристическими целями должно осуществляться в неприоритетном режиме, говорится в опубликованных инструкциях Еврокомиссии по выдаче виз россиянам в условиях остановки с 12 сентября действия упрощенного визового режима.Совет ЕС в пятницу окончательно утвердил принятое ранее решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией, оно начнет действовать с 12 сентября. После начала действия решения к гражданам России будут применяться общие правила выдачи виз: стоимость визы составит 80 евро, потребуются дополнительные документы для запроса визы, время рассмотрения запроса увеличится."Консульствам следует осуществлять рассмотрение виз заявителей, у которых нет существенных целей для поездок, в частности, туристов, в наименее приоритетном порядке. Приоритет, как и сообщалось ранее, будет отдаваться членам семей граждан Евросоюза, журналистам, диссидентам, представителям гражданского общества, научным работникам", - указывается в документе.В ЕК пояснили, что в условиях нехватки консульских работников и необходимости более тщательных проверок сроки выдачи виз увеличатся. "Консульства могут принимать решения по заявкам на визу вплоть до 45 дней (вместо 15-ти дней в обычных случаях), чтобы обеспечить более тщательную проверку заявок, поданных россиянами", - отметили в комиссии.Страны ЕС также могут запрашивать у заявителей дополнительные документы сверх установленного списка.

https://ria.ru/20220909/estoniya-1815715980.html

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россия, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, туризм, новости - туризм