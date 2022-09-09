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ЕК рекомендовала отказывать россиянам в визах при "угрозе безопасности"
ЕК рекомендовала отказывать россиянам в визах при "угрозе безопасности" - РИА Новости, 09.09.2022
ЕК рекомендовала отказывать россиянам в визах при "угрозе безопасности"
Еврокомиссия рекомендует странам ЕС отказывать в выдаче виз или аннулировать действующие визы граждан РФ в случае угрозы безопасности, говорится в... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T19:12
2022-09-09T19:12
2022-09-09T19:12
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БРЮССЕЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Еврокомиссия рекомендует странам ЕС отказывать в выдаче виз или аннулировать действующие визы граждан РФ в случае угрозы безопасности, говорится в опубликованных в пятницу инструкциях Еврокомиссии по действиям стран ЕС в отношении выдачи виз россиянам после 12 сентября."Принимая во внимание повышенные риски безопасности… консульства должны проводить тщательную проверку рисков безопасности. Это может вести к отказу в выдаче визы, а также к аннулированию действующих виз", - указывается в инструкциях Еврокомиссии.Совет ЕС в пятницу окончательно утвердил принятое ранее решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией, оно начнет действовать с 12 сентября. После начала действия решения к гражданам России будут применяться общие правила выдачи виз: стоимость визы составит 80 евро, потребуются дополнительные документы для запроса визы, время рассмотрения запроса увеличится.
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россия, еврокомиссия, санкции в отношении россии, евросоюз, туризм, новости - туризм
Туризм, Россия, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Евросоюз, Туризм, Новости - Туризм
ЕК рекомендовала отказывать россиянам в визах при "угрозе безопасности"
ЕК рекомендовала странам ЕС отказывать россиянам в визах в случае "угрозы безопасности"