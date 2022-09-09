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ЕК рекомендовала отказывать россиянам в визах при "угрозе безопасности"

ЕК рекомендовала отказывать россиянам в визах при "угрозе безопасности" - РИА Новости, 09.09.2022

ЕК рекомендовала отказывать россиянам в визах при "угрозе безопасности"

Еврокомиссия рекомендует странам ЕС отказывать в выдаче виз или аннулировать действующие визы граждан РФ в случае угрозы безопасности, говорится в... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T19:12

2022-09-09T19:12

2022-09-09T19:12

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БРЮССЕЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Еврокомиссия рекомендует странам ЕС отказывать в выдаче виз или аннулировать действующие визы граждан РФ в случае угрозы безопасности, говорится в опубликованных в пятницу инструкциях Еврокомиссии по действиям стран ЕС в отношении выдачи виз россиянам после 12 сентября."Принимая во внимание повышенные риски безопасности… консульства должны проводить тщательную проверку рисков безопасности. Это может вести к отказу в выдаче визы, а также к аннулированию действующих виз", - указывается в инструкциях Еврокомиссии.Совет ЕС в пятницу окончательно утвердил принятое ранее решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией, оно начнет действовать с 12 сентября. После начала действия решения к гражданам России будут применяться общие правила выдачи виз: стоимость визы составит 80 евро, потребуются дополнительные документы для запроса визы, время рассмотрения запроса увеличится.

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, еврокомиссия, санкции в отношении россии, евросоюз, туризм, новости - туризм