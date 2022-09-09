Рейтинг@Mail.ru
ЕК рекомендовала отказывать россиянам в визах при "угрозе безопасности" - РИА Новости, 09.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220909/vizy-1815760187.html
ЕК рекомендовала отказывать россиянам в визах при "угрозе безопасности"
ЕК рекомендовала отказывать россиянам в визах при "угрозе безопасности" - РИА Новости, 09.09.2022
ЕК рекомендовала отказывать россиянам в визах при "угрозе безопасности"
Еврокомиссия рекомендует странам ЕС отказывать в выдаче виз или аннулировать действующие визы граждан РФ в случае угрозы безопасности, говорится в... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T19:12
2022-09-09T19:12
туризм
россия
еврокомиссия
санкции в отношении россии
евросоюз
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876471_0:166:3049:1881_1920x0_80_0_0_7e80af99c5dba784482503fa70cc2cc0.jpg
БРЮССЕЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Еврокомиссия рекомендует странам ЕС отказывать в выдаче виз или аннулировать действующие визы граждан РФ в случае угрозы безопасности, говорится в опубликованных в пятницу инструкциях Еврокомиссии по действиям стран ЕС в отношении выдачи виз россиянам после 12 сентября."Принимая во внимание повышенные риски безопасности… консульства должны проводить тщательную проверку рисков безопасности. Это может вести к отказу в выдаче визы, а также к аннулированию действующих виз", - указывается в инструкциях Еврокомиссии.Совет ЕС в пятницу окончательно утвердил принятое ранее решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией, оно начнет действовать с 12 сентября. После начала действия решения к гражданам России будут применяться общие правила выдачи виз: стоимость визы составит 80 евро, потребуются дополнительные документы для запроса визы, время рассмотрения запроса увеличится.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876471_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_024db6ca717d8afc413c9851f6ecda8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, еврокомиссия, санкции в отношении россии, евросоюз, туризм, новости - туризм
Туризм, Россия, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Евросоюз, Туризм, Новости - Туризм
19:12 09.09.2022
 
ЕК рекомендовала отказывать россиянам в визах при "угрозе безопасности"

ЕК рекомендовала странам ЕС отказывать россиянам в визах в случае "угрозы безопасности"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Еврокомиссия рекомендует странам ЕС отказывать в выдаче виз или аннулировать действующие визы граждан РФ в случае угрозы безопасности, говорится в опубликованных в пятницу инструкциях Еврокомиссии по действиям стран ЕС в отношении выдачи виз россиянам после 12 сентября.
"Принимая во внимание повышенные риски безопасности… консульства должны проводить тщательную проверку рисков безопасности. Это может вести к отказу в выдаче визы, а также к аннулированию действующих виз", - указывается в инструкциях Еврокомиссии.
Совет ЕС в пятницу окончательно утвердил принятое ранее решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией, оно начнет действовать с 12 сентября. После начала действия решения к гражданам России будут применяться общие правила выдачи виз: стоимость визы составит 80 евро, потребуются дополнительные документы для запроса визы, время рассмотрения запроса увеличится.
Какие страны ЕС не выдают визы россиянамКакие страны ЕС не выдают визы россиянам
Инфографика
 
ТуризмРоссияЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииЕвросоюзТуризмНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала