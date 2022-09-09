https://ria.ru/20220909/vizy-1815753135.html

ЕК рекомендовала странам ЕС не выдавать россиянам многократные визы

ЕК рекомендовала странам ЕС не выдавать россиянам многократные визы - РИА Новости, 09.09.2022

ЕК рекомендовала странам ЕС не выдавать россиянам многократные визы

Еврокомиссия рекомендовала странам — членам Евросоюза не выдавать россиянам многократные визы с длительным сроком действия, говорится в инструкциях на сайте ЕК. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T18:47

2022-09-09T18:47

2022-09-09T20:02

визы

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БРЮССЕЛЬ, 9 сен — РИА Новости. Еврокомиссия рекомендовала странам — членам Евросоюза не выдавать россиянам многократные визы с длительным сроком действия, говорится в инструкциях на сайте ЕК."Государствам-членам следует воздерживаться от выдачи многократных виз с длительным сроком действия, так как граждане России могут более не соответствовать условиям для въезда на территорию ЕС в долгосрочной перспективе, учитывая экономическую нестабильность, ограничительные меры и политические события", — говорится в документе. В Еврокомиссии подчеркнули, что предпочтение следует отдавать однократным визам и визам с более коротким сроком действия.Кроме того, заявки россиян на туристические визы консульства должны рассматривать в наименее приоритетном порядке."Приоритет, как и сообщалось ранее, будет отдаваться членам семей граждан Евросоюза, журналистам, диссидентам, представителям гражданского общества, научным работникам", — уточняется в инструкциях. Как пояснили в комиссии, в условиях нехватки консульских работников и необходимости более тщательных проверок сроки выдачи виз могут увеличиться вплоть до 45 дней.Отмечается, что страны Евросоюза также могут запрашивать у заявителей дополнительные документы сверх установленного списка.Помимо этого, консульства должны проводить проверку рисков безопасности: это может вести к отказу в выдаче визы, а также к ее аннулированию, говорится в документе.В пятницу Совет ЕС окончательно утвердил принятое ранее решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией, оно начнет действовать с 12 сентября. Начиная с этой даты к россиянам будут применяться общие правила выдачи виз: ее стоимость составит 80 евро, потребуются дополнительные документы для запроса визы, время его рассмотрения увеличится.Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Россия не собирается уподобляться Евросоюзу в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, предупреждал, что если ЕС введет ограничения на выдачу виз россиянам, то их граждане также столкнутся с неудобствами при пересечении границы.

https://ria.ru/20220909/estoniya-1815715980.html

https://ria.ru/20220909/vizy-1815679969.html

https://ria.ru/20220904/viza-1814326306.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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