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Заморозка виз будет началом гуманитарной войны против России, заявили в ГД
Заморозка виз будет началом гуманитарной войны против России, заявили в ГД - РИА Новости, 09.09.2022
Заморозка виз будет началом гуманитарной войны против России, заявили в ГД
Если заморозка выдачи турвиз россиянам в ЕС подтвердится, то это будет означать начало тотальной гуманитарной войны против России, сообщил РИА Новости депутат... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T15:29
2022-09-09T15:29
2022-09-09T15:32
туризм
олег морозов
россия
европа
совет ес
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визы
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Если заморозка выдачи турвиз россиянам в ЕС подтвердится, то это будет означать начало тотальной гуманитарной войны против России, сообщил РИА Новости депутат от "Единой России" Олег Морозов.Еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон заявила, что предложение полностью заморозить туристические визы для россиян принадлежит ей, и в пятницу Совет ЕС одобрит ее предложение."Если это подтвердится, то будет означать начало тотальной гуманитарной войны против России. Европа закрывается! Она больше не умеет продвигать свои ценности открыто. Это позиция слабости и упадка. Гром аплодисментов раздаётся из Турции и Египта! Наказывают только сами себя", - сообщил Морозов.
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олег морозов, россия, европа, совет ес, в мире, визы
Туризм, Олег Морозов, Россия, Европа, Совет ЕС, В мире, Визы
15:29 09.09.2022 (обновлено: 15:32 09.09.2022)
Заморозка виз будет началом гуманитарной войны против России, заявили в ГД
Депутат Морозов: заморозка виз ЕС будет началом тотальной гуманитарной войны против России