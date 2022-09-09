Рейтинг@Mail.ru
Совет ЕС утвердит заморозку турвиз россиянам, заявила еврокомиссар - РИА Новости, 09.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220909/vizy-1815654316.html
Совет ЕС утвердит заморозку турвиз россиянам, заявила еврокомиссар
Совет ЕС утвердит заморозку турвиз россиянам, заявила еврокомиссар - РИА Новости, 09.09.2022
Совет ЕС утвердит заморозку турвиз россиянам, заявила еврокомиссар
Еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон заявила, что предложение полностью заморозить туристические визы для россиян принадлежит ей, и в пятницу... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T14:15
2022-09-09T14:36
в мире
россия
балтия
евросоюз
совет ес
европейский совет
санкции в отношении россии
финляндия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155706/63/1557066369_0:39:3000:1727_1920x0_80_0_0_bf7099ff2f6f1b9e7624e23e2dce5042.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 9 сен — РИА Новости. Еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон заявила, что предложение полностью заморозить туристические визы для россиян принадлежит ей, и в пятницу Совет ЕС одобрит ее предложение."В пятницу Европейский совет одобрит мое предложение, которое полностью замораживает российские туристические визы", - отметила Йоханссон на финско-российской границе КПП Нуйямаа (Брусничное), где она находится с визитом.Трансляцию брифинга вели финские СМИ.Финский министр внутренних дел Криста Микконен, в свою очередь приветствовала единую линию ЕС по запрету туризма из России."Финляндия все время настаивала на совместном решении ЕС, потому что в противном случае русские смогли бы обойти более мягкие методы некоторых стран, и в этом случае российский туризм продолжился бы. Отдельные решения также привели бы к тому, к чему стремился (президент России Владимир) Путин, то есть к тому, что ЕС начал бы распадаться в санкционных решениях", - сказала финский министр.Линия, занятая странами Балтии в отношении запрета туристических виз для россиян, также послужила стимулом для ЕС найти быстрое совместное решение, заявила Микконен.
https://ria.ru/20220904/litsemerie-1814295495.html
https://ria.ru/20220906/vizy-1814898825.html
россия
балтия
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155706/63/1557066369_189:0:2856:2000_1920x0_80_0_0_d00a8ba8d00a4d4c62b0f4b22368ed85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, балтия, евросоюз, совет ес, европейский совет, санкции в отношении россии, финляндия, новости - туризм
В мире, Россия, Балтия, Евросоюз, Совет ЕС, Европейский совет, Санкции в отношении России, Финляндия, Туризм, Новости - Туризм
14:15 09.09.2022 (обновлено: 14:36 09.09.2022)
 
Совет ЕС утвердит заморозку турвиз россиянам, заявила еврокомиссар

Еврокомиссар Йоханссон: Совет ЕС утвердит предложение заморозить выдачу турвиз россиянам

© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 9 сен — РИА Новости. Еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон заявила, что предложение полностью заморозить туристические визы для россиян принадлежит ей, и в пятницу Совет ЕС одобрит ее предложение.
"В пятницу Европейский совет одобрит мое предложение, которое полностью замораживает российские туристические визы", - отметила Йоханссон на финско-российской границе КПП Нуйямаа (Брусничное), где она находится с визитом.
Паспортный контроль в аэропорту - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
4 сентября, 02:07
В Турции рассказали о лицемерии Европы в адрес России
Трансляцию брифинга вели финские СМИ.
Финский министр внутренних дел Криста Микконен, в свою очередь приветствовала единую линию ЕС по запрету туризма из России.
"Финляндия все время настаивала на совместном решении ЕС, потому что в противном случае русские смогли бы обойти более мягкие методы некоторых стран, и в этом случае российский туризм продолжился бы. Отдельные решения также привели бы к тому, к чему стремился (президент России Владимир) Путин, то есть к тому, что ЕС начал бы распадаться в санкционных решениях", - сказала финский министр.
Линия, занятая странами Балтии в отношении запрета туристических виз для россиян, также послужила стимулом для ЕС найти быстрое совместное решение, заявила Микконен.
Шенгенская виза - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
6 сентября, 17:07Туризм
Выданные россиянам шенгенские визы могут пересмотреть, заявили в ЕК
 
ТуризмВ миреРоссияБалтияЕвросоюзСовет ЕСЕвропейский советСанкции в отношении РоссииФинляндияНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала