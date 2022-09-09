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Совет ЕС утвердит заморозку турвиз россиянам, заявила еврокомиссар
Совет ЕС утвердит заморозку турвиз россиянам, заявила еврокомиссар - РИА Новости, 09.09.2022
Совет ЕС утвердит заморозку турвиз россиянам, заявила еврокомиссар
Еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон заявила, что предложение полностью заморозить туристические визы для россиян принадлежит ей, и в пятницу... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T14:15
2022-09-09T14:15
2022-09-09T14:36
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санкции в отношении россии
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ХЕЛЬСИНКИ, 9 сен — РИА Новости. Еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон заявила, что предложение полностью заморозить туристические визы для россиян принадлежит ей, и в пятницу Совет ЕС одобрит ее предложение."В пятницу Европейский совет одобрит мое предложение, которое полностью замораживает российские туристические визы", - отметила Йоханссон на финско-российской границе КПП Нуйямаа (Брусничное), где она находится с визитом.Трансляцию брифинга вели финские СМИ.Финский министр внутренних дел Криста Микконен, в свою очередь приветствовала единую линию ЕС по запрету туризма из России."Финляндия все время настаивала на совместном решении ЕС, потому что в противном случае русские смогли бы обойти более мягкие методы некоторых стран, и в этом случае российский туризм продолжился бы. Отдельные решения также привели бы к тому, к чему стремился (президент России Владимир) Путин, то есть к тому, что ЕС начал бы распадаться в санкционных решениях", - сказала финский министр.Линия, занятая странами Балтии в отношении запрета туристических виз для россиян, также послужила стимулом для ЕС найти быстрое совместное решение, заявила Микконен.
https://ria.ru/20220904/litsemerie-1814295495.html
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в мире, россия, балтия, евросоюз, совет ес, европейский совет, санкции в отношении россии, финляндия, новости - туризм
В мире, Россия, Балтия, Евросоюз, Совет ЕС, Европейский совет, Санкции в отношении России, Финляндия, Туризм, Новости - Туризм
14:15 09.09.2022 (обновлено: 14:36 09.09.2022)
Совет ЕС утвердит заморозку турвиз россиянам, заявила еврокомиссар
Еврокомиссар Йоханссон: Совет ЕС утвердит предложение заморозить выдачу турвиз россиянам