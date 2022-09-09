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В Кремле отреагировали на идею ЕС заморозить туристические визы для россиян
В Кремле отреагировали на идею ЕС заморозить туристические визы для россиян - РИА Новости, 09.09.2022
В Кремле отреагировали на идею ЕС заморозить туристические визы для россиян
Москва после заявлений еврокомиссара об идее введения строгих ограничений на туристические визы для россиян проанализирует конкретные шаги и решит, сообщил РИА... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T14:04
2022-09-09T14:04
2022-09-09T14:04
туризм
новости - туризм
евросоюз
европейский совет
санкции в отношении россии
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Москва после заявлений еврокомиссара об идее введения строгих ограничений на туристические визы для россиян проанализирует конкретные шаги и решит, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон заявила, что в пятницу Европейский совет примет ее предложение "полностью заморозить туристические визы для россиян"."Проанализируем конкретные шаги и решим", - сказал Песков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, евросоюз, европейский совет, санкции в отношении россии, дмитрий песков, россия
Туризм, Новости - Туризм, Евросоюз, Европейский совет, Санкции в отношении России, Дмитрий Песков, Россия
В Кремле отреагировали на идею ЕС заморозить туристические визы для россиян
Песков пообещал конкретные шаги Москвы в ответ на заморозку турвиз для россиян в ЕС