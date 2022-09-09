https://ria.ru/20220909/vizy-1815651287.html

В Кремле отреагировали на идею ЕС заморозить туристические визы для россиян

В Кремле отреагировали на идею ЕС заморозить туристические визы для россиян - РИА Новости, 09.09.2022

В Кремле отреагировали на идею ЕС заморозить туристические визы для россиян

Москва после заявлений еврокомиссара об идее введения строгих ограничений на туристические визы для россиян проанализирует конкретные шаги и решит, сообщил РИА... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T14:04

2022-09-09T14:04

2022-09-09T14:04

туризм

новости - туризм

евросоюз

европейский совет

санкции в отношении россии

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Москва после заявлений еврокомиссара об идее введения строгих ограничений на туристические визы для россиян проанализирует конкретные шаги и решит, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон заявила, что в пятницу Европейский совет примет ее предложение "полностью заморозить туристические визы для россиян"."Проанализируем конкретные шаги и решим", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220830/shengen-1812986940.html

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, евросоюз, европейский совет, санкции в отношении россии, дмитрий песков, россия