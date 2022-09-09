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В Кремле отреагировали на идею ЕС заморозить туристические визы для россиян - РИА Новости, 09.09.2022
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Туризм
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В Кремле отреагировали на идею ЕС заморозить туристические визы для россиян
В Кремле отреагировали на идею ЕС заморозить туристические визы для россиян - РИА Новости, 09.09.2022
В Кремле отреагировали на идею ЕС заморозить туристические визы для россиян
Москва после заявлений еврокомиссара об идее введения строгих ограничений на туристические визы для россиян проанализирует конкретные шаги и решит, сообщил РИА... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T14:04
2022-09-09T14:04
туризм
новости - туризм
евросоюз
европейский совет
санкции в отношении россии
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Москва после заявлений еврокомиссара об идее введения строгих ограничений на туристические визы для россиян проанализирует конкретные шаги и решит, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон заявила, что в пятницу Европейский совет примет ее предложение "полностью заморозить туристические визы для россиян"."Проанализируем конкретные шаги и решим", - сказал Песков.
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новости - туризм, евросоюз, европейский совет, санкции в отношении россии, дмитрий песков, россия
Туризм, Новости - Туризм, Евросоюз, Европейский совет, Санкции в отношении России, Дмитрий Песков, Россия
14:04 09.09.2022
 
В Кремле отреагировали на идею ЕС заморозить туристические визы для россиян

Песков пообещал конкретные шаги Москвы в ответ на заморозку турвиз для россиян в ЕС

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкДевушка с заграничным российским паспортом
Девушка с заграничным российским паспортом - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Девушка с заграничным российским паспортом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Москва после заявлений еврокомиссара об идее введения строгих ограничений на туристические визы для россиян проанализирует конкретные шаги и решит, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон заявила, что в пятницу Европейский совет примет ее предложение "полностью заморозить туристические визы для россиян".
"Проанализируем конкретные шаги и решим", - сказал Песков.
Российские туристы на пограничном переходе Нуйямаа, Финляндия - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
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ЕС готовится к "шенгенскому огораживанию" России
 
ТуризмНовости - ТуризмЕвросоюзЕвропейский советСанкции в отношении РоссииДмитрий ПесковРоссия
 
 
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