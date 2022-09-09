13:20 09.09.2022 (обновлено: 13:21 09.09.2022)
Слуцкий допустил, что российской делегации на ГА ООН не дадут визы
Слуцкий не исключил, что США не выдадут российской делегации визы для участия в ГА ООН
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий не исключил, что члены делегации РФ на Генассамблею ООН не получат американские визы для участия в сессии.
"Являясь одним из пяти членов делегации РФ в ГА ООН, утвержденной президентом России, не уверен, что мы сумеем получить американские визы для участия в сессии", - сказал Слуцкий на встрече руководителей думских фракций со спикером парламента КНР Ли Чжаньшу в пятницу в Госдуме.
Слуцкий заявил о необходимости совместного выступления российской и китайской делегаций по теме того, что "данное поведение американской стороны подрывает соглашение 1949 года о нахождении штаб-квартиры ООН на территории США".
Неделя высокого уровня ГА ООН пройдет с 20 по 26 сентября и предполагает очное участие всех делегаций. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Как отмечал ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя, делегация РФ пока не получила визы для участия в сессии.
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