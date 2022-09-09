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Слуцкий допустил, что российской делегации на ГА ООН не дадут визы

Слуцкий допустил, что российской делегации на ГА ООН не дадут визы - РИА Новости, 09.09.2022

Слуцкий допустил, что российской делегации на ГА ООН не дадут визы

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий не исключил, что члены делегации РФ на Генассамблею ООН не получат американские визы... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T13:20

2022-09-09T13:20

2022-09-09T13:21

россия

оон

санкции в отношении россии

в мире

леонид слуцкий (политик)

сша

генеральная ассамблея оон

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий не исключил, что члены делегации РФ на Генассамблею ООН не получат американские визы для участия в сессии."Являясь одним из пяти членов делегации РФ в ГА ООН, утвержденной президентом России, не уверен, что мы сумеем получить американские визы для участия в сессии", - сказал Слуцкий на встрече руководителей думских фракций со спикером парламента КНР Ли Чжаньшу в пятницу в Госдуме.Слуцкий заявил о необходимости совместного выступления российской и китайской делегаций по теме того, что "данное поведение американской стороны подрывает соглашение 1949 года о нахождении штаб-квартиры ООН на территории США".Неделя высокого уровня ГА ООН пройдет с 20 по 26 сентября и предполагает очное участие всех делегаций. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Как отмечал ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя, делегация РФ пока не получила визы для участия в сессии.

https://ria.ru/20220901/oon-1813821633.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, оон, санкции в отношении россии, в мире, леонид слуцкий (политик), сша, генеральная ассамблея оон