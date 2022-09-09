https://ria.ru/20220909/vizy-1815597089.html

МИД России заявил о возможном введении виз для украинцев

МИД России заявил о возможном введении виз для украинцев - РИА Новости, 09.09.2022

МИД России заявил о возможном введении виз для украинцев

Россия рассматривает возможность введения виз для граждан Украины, заявил замглавы МИД Андрей Руденко. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T11:14

2022-09-09T11:14

2022-09-09T12:28

россия

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Россия рассматривает возможность введения виз для граждан Украины, заявил замглавы МИД Андрей Руденко."Мы этот вопрос обсуждаем с разными ведомствами. Здесь нужно принимать во внимание весь набор факторов, в том числе гуманитарный. Мы не хотим осложнять жизнь тем украинским гражданам, которые хотят покинуть страну или зону боевых действий и направиться в Россию. Для них тогда получение виз стало бы очень сложным процессом, особенно в нынешней ситуации, когда у нас даже посольства нет в Киеве", — сообщил он.Дипломат добавил, что в дипломатической практике встречаются примеры ассиметричной реакции в этом вопросе."Допустим, у нас с Грузией действует визовый режим, а в отношении россиян Грузия не применяет визовый режим. <…> Поэтому это в практике встречается, и не обязательно это должно быть зеркально. И президент говорил о том, зачем стрелять себе в ногу. Нам выгодно, чтобы люди к нам ехали, видели, что происходит".С 1 июля киевские власти ввели визовый режим для россиян. При этом в украинском МИД уточнили, что даже наличие разрешающего въезд документа не гарантирует попадание в страну — окончательное решение принимают пограничники.На прошлой неделе Владимир Зеленский в ответе на петицию с призывом запретить россиянам въезд на Украину в течение 50 лет заявил, что предложил правительству "продолжить соответствующую работу" с учетом необходимости "защиты национальных интересов".Как отметил глава второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук, на протяжении последних восьми лет Украина планомерно ужесточала условия въезда для россиян. Так, в 2014 году ограничения коснулись мужчин с крымской пропиской. В 2015 году россиян стали пускать только по загранпаспорту. С 2018-го начали требовать отпечатки пальцев, туристический ваучер, приглашение, обратный билет, подтверждение достаточности денежных средств.В понедельник замглавы Руденко напомнил, что российско-украинское межправсоглашение о безвизовых поездках прекратит действовать с 1 января 2023 года.

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия